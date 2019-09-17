7. Boğaziçi Film Festivali'nin jüri başkanı Mendoza olacak

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından düzenlenen "7. Boğaziçi Film Festivali"nin Uluslararası Jüri Başkanı belli oldu.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalde "Uluslararası Uzun Metraj" yarışma jürisine "Masahista", "Taklub", "Kinatay" ve "Ma'Rosa" gibi filmleriyle tanınan, Filipinli senarist ve yönetmen Brillante Mendoza başkanlık edecek.

Filmlerinde gerçek insanlara ve onların deneyimlerine yer veren usta yönetmen, kendine has sinematografisi ve kurgusuyla uluslararası birçok festivalde başarı kazandı.

"Kinatay" filmiyle 2009'da Cannes Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülü alan Mendoza, Fransa'dan "Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres" unvanını alan ilk Filipinli yönetmen oldu.

Festival Mekanları



7. Boğaziçi Film Festivali, 18-25 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilirken, film gösterimleri Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak.

(AA)