7. Antakya Uluslararası Film Festivali'nin jürisi açıklandı
Bu yıl 20-26 Aralık tarihleri arasında 7’nci kez düzenlenecek olan Antakya Uluslararası Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hatay Valiliği tarafından desteklenen festivalin Ana Jüri Başkanlığı’nı senarist ve yönetmen Talip Karamahmutoğlu üstlenecek.
Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hatay Valiliği, Hatay ve ilçe belediyeler ile Hatay Tanıtım Ajansı tarafından desteklenen 7. Antakya Uluslararası Film Festivali’nin jürisi belirlendi.
20-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalin Ana Jüri Başkanlığı’nı senarist ve yönetmen Talip Karamahmutoğlu üstlenecek.
Festivalin ana jürisi ise şu isimlerden oluşacak:
Akademisyen, yazar, yönetmen Dr. Cengis T. Asiltürk
Akademisyen, Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) Yönetim Kurulu üyesi Yapımcı Dr. Hakan Dikmen
Senaryo yazarı Kamuran Süner
Oyuncu Mehmet Çepiç
Belgesel Jürisi:
Yapımcı - Belgesel Yönetmeni Dr. Berrin Balay Tuncer
Belgesel Sinemacılar Birliği Üyesi, Yapımcı - Belgesel Yönetmeni Tahsin İşbilen
TRT Belgesel Yönetmeni Ferda Gürcan
Akademisyen, video-eylemci Sibel Tekin
Belgesel Yönetmeni, Yaratıcı Endüstriler Platformu Koordinatör Yardımcısı Ece Güneş Saadetyan
Kısa film jürisi:
9 Eylül Universitesi DEÜ GSF Film Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ragıp Taranç
Okan Üniversitesi Sinema Bölümü öğretim Üyesi Dr. Bahar Kılıç Adilce
Bilkent Üniversitesi, İletişim ve Tasarım, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Olguntürk
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- 7. Antakya Uluslararası Film Festivali'nin jürisi açıklandı
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