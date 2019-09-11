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11 Eylül 2019 Çarşamba 21:15:13 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 21:17:33

60 Türk ve Suriyeli çocuğun "Gelecek Hayalleri" isimli fotoğraf sergisi açıldı

UNICEF Türkiye'nin desteğiyle İzmir, Gaziantep ve İstanbul'da yaşayan 60 Türk ve Suriyeli çocuğun "Gelecek Hayalleri" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye'nin desteğiyle başlatılan Gençlerin Gözünden Projesi kapsamında İzmir, Gaziantep ve İstanbul'da yaşayan 60 Türk ve Suriyeli çocuğun "Gelecek Hayalleri" isimli fotoğraf sergisinin açılış töreni yapıldı.

CER Modern'deki açılışa, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Birimi (ECHO) Türkiye Ofisi program ekip lideri Devrig Velly ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Serdal Eravcı'nın yanı sıra çok sayıda konuk katıldı.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Duamelle, burada yaptığı konuşmada, açılışı yapılan serginin, Gençlerin Gözünden Projesi adı altında 2018'de başladığını ve Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa çalışmalar çerçevesinde UNICEF'in iş birliği ve Avrupa Birliği'nin katkılarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Serginin mayıs ayında Paris'te, haziranda ise New York'ta yapıldığını belirten Duamelle, Ankara'daki serginin 14 Eylül'e kadar açık kalacağını ifade etti.

Duamelle, geçen 10 ayda Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de yaşayan 30 Türk ve 30 Suriyeli çocuğun ünlü fotoğrafçı Reza Deghati ve yerel fotoğraf sanatçıları tarafından eğitildiğini belirtti.

Bu projeyle gençlerin bir arada çalışmasını ve toplumsal bütünleşmeyi hedeflediklerini söyleyen Duamelle, "Bu proje bir anlamda Türk gençleri ile Suriyeli gençler arasında köprü işlevi görmektedir." dedi.

"Eğitim bir ayrıcalık değildir"

ECHO Türkiye Ofisi program ekip lideri Velly, bu serginin umudu ve çok daha aydınlık bir geleceğe dair hayalleri temsil ettiğini vurgulayarak "Eğitim bir ayrıcalık değildir, eğitim herkes için temel bir haktır." diye konuştu.

Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ve bu sayıyla dünya üzerindeki en büyük ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Velly, bunun, Türk milletinin insanlığını ve mültecilerle dayanışmasını gösterdiğinin altını çizdi.

Velly, bu nüfusun yarısının çocuklardan oluştuğunu söyleyerek en büyük amacın hiçbir çocuğun eğitimsiz bırakılmaması olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Eravcı da bu projenin sığınmacıların toplumsal entegrasyonuna ciddi katkı sağladığını söyledi.

(AA)

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