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24 Eylül 2019 Salı 14:30:53 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 15:16:24

5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nın detayları belli oldu

Basın Yayın Birliği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nın detayları belli oldu.

Basın Yayın Birliği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nın detayları belli oldu.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği'nin katkılarıyla, 28 Eylül - 6 Ekim'de gerçekleştirilecek fuar Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kitapseverlerle buluşacak.

Bu yılki sloganı "Kitap Bizi Birleştirir" olarak belirlenen fuara ilişkin bilgi veren Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, 15 ülkeden 200'den fazla yayınevinin fuara katılacağını ve bu sene 100 bin ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.

Kısakürek, fuarın hedef kitlesinin İstanbul'a hem ziyaret hem ticaret için gelen Arap nüfusu olduğunu belirterek, "İstanbul'da yaşayan, Arapça konuşan ve Arapça kitap ihtiyacı duyan okuyucular hedef kitlemizde. Geçtiğimiz yıl yine aynı yerde yapmıştık ve 63 bin ziyaretçi gelmişti. Kendi eksiklerimizi de görerek bu yılki hedefimizi 100 bin olarak belirledik. Yenikapı'dan fuar alanına ring seferler düzenleyeceğiz ki okuyucularımız fuar alanına rahatlıkla ulaşabilsinler." diye konuştu.

Ekonomik durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerinin kitaba ulaşabilmesi için çeşitli bağışçılardan yardım aldıklarını da aktaran Kısakürek, bu öğrencilere kupon vererek ücretsiz kitap temin etmelerini sağlayacaklarını dile getirdi.

"İstanbul'un bir buluşma noktası haline gelmesini amaçlıyoruz"

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mustafa Doğru da fuarın Arap dünyasının ve Arapça yayın yapan yayıncıların ilgisini çektiğini vurgulayarak, "İstanbul'un uluslararası yayıncıların bir buluşma noktası haline gelmesini amaçlıyoruz. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı da bu anlamda yayıncıları bir araya getiren ve Türk yayıncılarla da buluşturan önemli bir platform." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Arap Kitap Yayıncıları Derneği Başkan Vekili Ammar Abdülhalik ise böyle bir fuara öncülük etmesinden dolayı Basın Yayın Birliği'ne teşekkür ederek, "Fuar, farklı ülkelerden yayıncıların Arapça kitaptaki ortak paydasıyla bir kitap fuarında bir araya geldiği güzel bir kültür aktivitesi olacak." dedi.

Türkiye'den fuara çok sayıda üniversite öğrencisinin katılmasını hedeflediklerini ifade eden Abdülhalik, şöyle konuştu:

"Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim Tercümanlık ve özellikle Arapça Öğretmenlik bölümlerinin öğrencileriyle İstanbul'da Arapça ile iştigal eden, dil kurslarında Arapça öğrenen öğrencilerin ve Arapça konusunda merakı olanların ilgi duyduğu bir kitap fuarı. Fuarın yanı sıra çocuklar ve gençler için iki ayrı etkinlik alanımız olacak. Bu etkinlik alanlarında hem Arapça hem de Türkçe için 'dil köşesi' kuracağız. Dil köşesinde Arapçanın yanı sıra Türkçe öğrenen öğrenciler için özel Türkçe etkinlik saatleri, alanının uzmanı gönüllü öğretmenler tarafından koordine edilecek."

Fuar hakkında

"5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" kapsamında Arap edebiyatının önde gelen isimlerinin katılımıyla panel, söyleşi gibi çocuk ve gençler için de yaklaşık 70 farklı kültürel etkinlik gerçekleştirilecek.

Fuar, 6 Ekim'e kadar 10.00 ile 22.00 arasında ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

Seminerler, imza günleri, resim, fotoğraf ve heykel sergilerinin düzenleneceği fuarda ayrıca şiir ve müzik dinletileri gibi etkinlikler de yapılacak.

(AA)

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