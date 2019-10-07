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07 Ekim 2019 Pazartesi 10:01:37 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:02:21

5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı sona erdi

"Kitap Bizi Birleştirir" sloganıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı sona erdi.

Basın Yayın Birliği tarafından "Kitap Bizi Birleştirir" sloganıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" sona erdi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen fuarı 97 bin 551 kişi ziyaret etti.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 9 gün süren fuarda, 15 ülkeden 200'ü aşkın yayınevi yer aldı.

Arap ülkeleri dışında düzenlenen en büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini taşıyan fuarda Arap edebiyatının önde gelen isimlerinin katılımıyla panel, söyleşi gibi çocuk ve gençler için de yaklaşık 70 farklı kültürel etkinlik gerçekleştirildi.

Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Genel Koordinatörü Dr. Muhammed Ağırakça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara beklenenin ötesinde ilgi olduğunu söyledi.

"Arapça kitap Türkiye'de yeni bir pazar"

Ağırakça, sadece İstanbul'dan değil şehir dışından ve yurt dışından ziyaretçilerin de fuara geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene fuarın yurt dışından özel ziyaretçilerinin olması, sadece Arapça kitaba ulaşmak için Kosova, Makedonya, Almanya ve İrlanda'dan ziyaretçilerin olması bizi fazlasıyla mutlu etti. Burayı sadece kitap satış ortamı olarak görmedik. Birçok telif satışı da gerçekleşti. Özellikle Türkçeden Arapça'ya birçok kitabın telifi satıldı. Bu sene Türk edebiyatı raflarda daha fazla yer aldı ve Arap okuyucu özellikle Türk edebiyatını sormaya başladı. Bu bağlamda gerçekten oldukça verimli bir fuar olduğunu gördük."

Yayıncıların da fuardan, önceki yıllara göre daha memnun ayrıldığını aktaran Ağırakça, "Bu sene 6 ayrı yerde etkinliklerimiz vardı. Kültür aktiviteleri oldukça fazlaydı. Çocuklara ve gençlere yönelik çok önemli aktiviteler oldu." diye konuştu.

Muhammed Ağırakça, ilerleyen zamanlarda fuarla ilgili daha olumlu gelişmelerin olacağına dikkati çekerek, "Arapça kitabın Türkiye'de yeni bir pazar olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl zaten sloganımız 'Yeni Bir Dünya Keşfet'ti. Avrupa'ya açılan Arapça kitap pazarında Türkiye'nin ana kilit nokta olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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