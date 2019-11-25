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25 Kasım 2019 Pazartesi 07:37:18 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 07:37:48

'5. Türk Filmleri Haftası' yarın Bakü'de başlayacak

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "5. Türk Filmleri Haftası", 25-29 Kasım tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Yerli Düşünce Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakü Büyükelçiliği'nin destekleriyle gerçekleştirilecek  "5. Türk Filmleri Haftası"nın açılış galası, Nizami Kino Merkezi'nde yönetmen Şükrü Alaçam'ın "Locman" filminin gösterimiyle yapılacak.

Etkinliğe Türkiye'den aralarında Murat Şeker, Seyid Çolak, Mustafa Kotan ve Güven Adıgüzel'in bulunduğu birçok oyuncu, yönetmen ve yapımcı konuk olacak. Aynı zamanda konuklar öğrencilerle birlikte Azerbaycan sinema dünyasının sanatçıları ile bir araya gelecek.

Usta yönetmenlerin ödüllü eserleri izleyicinin beğenisine sunulacak

Azerbaycan ile Türkiye arasında sinemanın gücüne dayanarak bir köprü daha eklemeyi hedefleyen "Türk Filmleri Haftası" kapsamında usta yönetmenlerin ödüllü eserlerinin yanı sıra, sinemaseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşmış popüler sinema filmleri de geniş bir çerçevede Azerbaycanlıların beğenisine sunulacak.

"Çakallarla Dans 5", "Kapan", "Annem" ve "Rafadan Tayfa" filmlerinin ücretsiz olarak izlenebileceği etkinlikte ayrıca Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesinde, Türk sineması söyleşileri düzenlenecek. 

(AA)

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