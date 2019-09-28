  • Bist 100
    105152
  • Dolar
    5,6776
  • Euro
    6,2271
  • Altın
    272,9670
İstanbul
18 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yasak Elma Leyla kimdir? Yasak Elma'nın Leyla'sı Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında? Yasak Elma Leyla kimdir? Yasak Elma'nın Leyla'sı Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında?
Liverpool'un tarihi yürüyüşü devam ediyor Liverpool'un tarihi yürüyüşü devam ediyor
Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: Kuduz hastalığıyla mücadelede toplumsal bilinç artırılmalı Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: Kuduz hastalığıyla mücadelede toplumsal bilinç artırılmalı
Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda?
CSO yeni sezonu 30 Eylül'de açıyor CSO yeni sezonu 30 Eylül'de açıyor
İstanbul'da 18 'gaybubet evine' operasyon İstanbul'da 18 'gaybubet evine' operasyon
Adana'nın kapıları lezzete açılacak Adana'nın kapıları lezzete açılacak
5. Murad'ın hayatı bale sahnesinde 5. Murad'ın hayatı bale sahnesinde
Giresun Görele'de korkutan deprem Giresun Görele'de korkutan deprem
CHP, PKK yandaşlarını toplantıya çağırdı! CHP, PKK yandaşlarını toplantıya çağırdı!
Kapalıçarşı pazar günü açık mı? Kapalıçarşı kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Kapalıçarşı pazar günü açık mı? Kapalıçarşı kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Gonzalo Higuain'in yeni adresi belli oldu Gonzalo Higuain'in yeni adresi belli oldu
Beşiktaş Trabzon deplasmanına 3 eksikle gidiyor Beşiktaş Trabzon deplasmanına 3 eksikle gidiyor
Malezya eski kralının eski Rus eşi: Boşandığımı internetten öğrendim Malezya eski kralının eski Rus eşi: Boşandığımı internetten öğrendim
7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyona girecek? 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyona girecek? 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler?
Mariano'dan deprem, derbi ve transfer itirafı Mariano'dan deprem, derbi ve transfer itirafı
Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'ta buluştu Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'ta buluştu
Kasımda okul tatili ne zaman? Yarı yıl tatili ne zaman başlıyor? Kasımda okul tatili ne zaman? Yarı yıl tatili ne zaman başlıyor?
'Ben Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluk kazandım' 'Ben Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluk kazandım'
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri
Tefecilik ihbarı üzerine yapılan operasyonda FETÖ bulgusu Tefecilik ihbarı üzerine yapılan operasyonda FETÖ bulgusu
Açılışa 'judo' kıyafetiyle katılan vali yardımcısı ilgi odağı oldu Açılışa 'judo' kıyafetiyle katılan vali yardımcısı ilgi odağı oldu
Galatasaray'ın derbide kilit ismi Nzonzi olacak Galatasaray'ın derbide kilit ismi Nzonzi olacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 21 bin kaçak yapı yıkılacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 21 bin kaçak yapı yıkılacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Eylül 2019 Cumartesi 16:33:06 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 16:33:50

5. Murad'ın hayatı bale sahnesinde

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun en kısa süre tahtta kalan padişahı Sultan 5. Murad'ın hayatını bale sahnesine taşıyacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 5. Murad adlı 2 perdelik baleyi, 12 Ekim'de sanatseverlerle buluşturacak.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde ilk kez sahnelenecek eserde, piyano çaldığı ve bestekar olduğu bilinen 5. Murad'ın bazı besteleri de yer alacak.

Eserde, Osmanlı İmparatorluğu'nun en kısa süre tahtta kalan padişahı Sultan 5. Murad'ın, 3 aylık saltanat dönemi sonrası 28 yıllık Çırağan Sarayı'ndaki yaşamı canlandırılacak.

Müziği Sultan 5. Murad'a, düzenlemesi Emre Aracı ile Bujor Hoinic'e ait eserin librettosu Emre Aracı'ya ait.

5. Murad adlı çalışmanın koreografisini Volkan Ersoy ile Armağan Davran üstleniyor.

Dekor ve kostüm tasarımını Savaş Camgöz'ün yaptığı eserin ışık tasarımı ise Fuat Gök'e ait.

Sahnede Sultan 5. Murad'ı Boğaçhan Bozcaada, hayali 5. Murad'ı Dolun Doyran, Reftaridil Kadın Efendi'yi Burcu Olguner, Eleron Mevhibe Kadın Efendi'yi Aslı Çilek canlandıracak.

Seyircisiyle 12 Ekim'de buluşacak 5. Murad adlı eserde, 50 kişilik dansçı ekip görev alıyor.

"Zor bir eser"
Başkoregoraf Murat Akaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hürrem Sultan gibi Osmanlı yaşamını anlatan bazı eserlerin daha önce de bale sahnesine taşındığını hatırlattı.

5. Murad adlı eserin bestecisinin Sultan 5. Murad olduğunu vurgulayan Akaoğlu, "Eser daha önce Antalya'da sahnelendi. Çok güzel sonuçlar alındı. Büyük bir sahne gerektiriyor. Zor bir eser. Sahnede aynı anda 21 erkek sanatçı oluyor. Toplam 50 kişi dans ediyor." dedi.

Eserin uzun süreli bir tarihi çalışma sonucu ortaya çıktığını dile getiren Akaoğlu, seyircinin ilgisi üzerine eseri uzun süre sahnelemeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Akaoğlu, müziklerin de Osmanlı İmparatorluğu'nun sanat yönünü gözler önüne serildiğini aktardı.

5. Murad'ı canlandıran dansçılardan Boğaçhan Bozcaada, dramatik bir hikayeyi en iyi şekilde sahneye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Sultanın eşi Eleron Mevhibe Kadın Efendi'yi canlandıran Aslı Çilek de saltanat süresi 93 gün olan 5. Murad'ı anlatan eserde rol almanın, dansçılara tarihi sorumluluk yüklediğini ifade etti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ