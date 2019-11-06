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06 Kasım 2019 Çarşamba 10:20:18 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 10:22:48

'5. Kısadan Hisse Kısa Film Günleri' başvuruları başladı

Bu yıl genel ve lise olmak üzere 2 kategoride yapılacak yarışmanın jürisinde Atalay Taşdiken, İpek Tuzcuoğlu, Cemal Şakar, Seyid Çolak ve Belkıs Bayrak yer alıyor.

Genç Öncüler Gençlik Hareketi tarafından düzenlenen "5. Kısadan Hisse Kısa Film Günleri"ne başvurular başladı.

Sinemanın gelişimini ve yeni yeteneklerin keşfedilmesini amaçlayan yarışmanın tanıtım toplantısı, Beyoğlu Akademi'de gerçekleştirildi.

Festival Koordinatörü Aşkın Özcan, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce "Genç Öncüler Kısa Film Yarışması" adıyla yola çıktıklarını hatırlatarak, sanatın gücünden faydalanarak ülkenin sorunlarına dikkati çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Özcan, geçen yıl isim değişikliği yaparak organizasyona, "Kısadan Hisse Kısa Film Günleri" adını verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Artık kısa film yarışması sadece bir ödül töreniyle bitmesin, aynı zamanda sinemaya dair söyleşilerin olduğu, kısa film gösterimlerinin olduğu bir konseptte yapılsın istedik. Bundan dolayı 4'üncüsünü bu şekilde gerçekleştirdik. Bu yıl da inşallah 5'incisini yapacağız.

Geçen yıllardan farklı olarak bu sene bir tema kısıtlaması yapmadık. Bir yenilik olarak da genel ve lise şeklinde 2 kategori olarak yarışmayı ele alacağız. Bir gençlik hareketi olarak gençlere bu anlamda eşit fırsatlar sunmak istiyoruz. Liseli kardeşlerimizin bu anlamda ellerindeki imkanların kısıtlı olduğunu düşünerek liseler arası yapmayı da uygun gördük. Toplamda 35 bin TL ödül dağıtacağız. Bunun 25 bini genel kategoride yarışan filmlere, 10 bini ise lise kategorisine verilecek."

Yarışmaya son başvuru tarihinin 15 Şubat 2020 olduğunu ifade eden Özcan, başvuruların online olarak "www.kisadanhisse.org" adresinden yapılacağını dile getirdi.

"Öykü ve kısa film birbirine benziyor"

Etkinlik bünyesinde gerçekleştirilen yarışmanın jürisinde Atalay Taşdiken, İpek Tuzcuoğlu, Cemal Şakar, Seyid Çolak ve Belkıs Bayrak yer alıyor.

Öykü yazarı Cemal Şakar, öykü ve roman arasındaki farkın kısa ve uzun metraj filmlere benzediğine dikkati çekerek, kısa türleri yazmanın ve çekmenin zor olduğunu söyledi.

Şakar, festivalin uzun ömürlü olmasını temenni ederek, "Sanatın toplum ve birey üzerindeki değiştirici ve dönüştürücü gücünün bilinmesi ve buna inanılması, sinema sektörüne olan yatırımı artıracaktır. Sinemacıların yapımcı sıkıntısı çektiğini biliyorum, bu kolay kolay aşılacak bir sıkıntı da değil." ifadelerini kullandı.

"Dostlarımın çoğunu kısa film festivallerinde edindim"

Yönetmen Seyid Çolak ise kısa film yarışma ve festivallerinin sinema sektörünü tanımak isteyenler adına çok önemli olduğunu dile getirerek, "Ben sinema alanındaki dostlarımın çoğunu kısa film festivallerinde edindim. İnşallah daha çok kısa film festivalleri ve yarışmaları gerçekleşir. Var olanlar da sürekliliklerini sağlarlar. Buradaki isimler çok kıymetli isimler, herkesin büyük emeği olacak. Hayırlı olsun." dedi.

Yarışmada 35 bin TL ödül verilecek

Mart 2020'de yapılması planlanan "5. Kısadan Hisse Kısa Film Günleri"nde iki kategoride toplam 35 bin liralık ödül verilecek. Genel kategoride yarışan filmlerde birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye 4 bin lira, Jüri Özel Ödülü ve Genç Öncüler Özel Ödülü olarak ikişer bin lira takdim edilecek.

Lise kategorisinde yarışan filmlerde ise birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin ve üçüncüye 2 bin lira ödül dağıtılacak.

Yarışmaya ilişkin başvuru, katılım koşulları ve teknik bilgiler "www.kisadanhisse.org" internet adresinden öğrenilebilecek.

(AA)

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