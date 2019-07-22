Türk kültürünün değerlerini gelecek nesillere tanıtmak ve Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etnospor Konfederasyonu, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin katkılarıyla Keles ilçesindeki Kocayayla'da başlayan şenliğin ilk gününde, kökbörü, atlı akrobasi, geleneksel okçuluk, cirit, rahvan, atlı okçuluk, aba-kuşak-şalvar güreşleri ve yağlı güreş müsabakaları yapıldı.

Uludağ'ın eteğindeki Kocayayla'da, Kazak, Kırgız, Uygur, Özbek, Türkmen, Tatar, Nogay gibi akraba topluluklarının kültürel objeleri, lezzetleri ve giysileri ziyaretçilere kurulan stantlarda tanıtıldı. Etkinliğe, yurt içi ve yurt dışından sporcular ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış programında yaptığı konuşmada, Mete Han'dan gelen Türk devlet geleneğinin varisleri olduklarını söyledi.

Bin 400 yıllık İslam medeniyeti geçmişine sahip çıkarak bin yıldır bu topraklarda istiklal ve istikbal mücadelesi verdiklerini vurgulayan Aktaş, "1071'de Anadolu'yu fethederek bu toprakları bizlere ebedi yurt yapan Sultan Alparslan başta olmak üzere Selçuklu ve Osmanlı'yı anmadan, anlamadan geleceğe yürüyemeyiz. Onların hayatlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleler sayesinde 4 kıtaya kol kanat gerdik." ifadelerini kullandı.

Bu şenliklerin manevi açıdan önemli olduğunu belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Atalarımızdan miras kalan geleneksel sporlarımız, sadece bir spor dalı olmaktan öte içinde bir kültürü barındırır. Kırgız'ı, Özbek'i, Türkmen'i, Moğol'u, Afgan'ı, Kazak'ı ve Tatar'ı Kocayayla'da bir araya getiren de bu kültürün yaşatılma gayretidir. 5 bin yıldır barışta ve savaşta uygulanan ecdat yadigarı ata sporlarımız, diğer kültürel etkinlikler ile birlikte burada hayat bulacak. 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği ile dayanışmayı, kaynaşmayı, birlik ve beraberliğimizi, Türk dünyasının dostluk ve kardeşliğini bir kez daha güçlendireceğiz. Selam olsun aynı dili konuşanlara, selam olsun aynı hamurla yoğrulanlara."

Şenliklere, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Türk dünyası ile farklı şehirlerden yüzlerce vatandaş katıldı.

(aa)