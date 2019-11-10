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10 Kasım 2019 Pazar 22:52:13 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 22:53:34

'38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı' sona erdi

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 9 gün boyunca yurt içi ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayınevi ile sivil toplum kuruluşunu ağırladı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı sona erdi.

Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve hafta içi İstanbul ve çevre illerden gelen okul ziyaretleriyle yoğunluğun yaşandığı fuarın son gününde de ziyaretçiler, fuar koridorlarında zaman zaman kalabalık nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Fuarda yurt içi ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayınevi ile sivil toplum kuruluşu ağırlanırken, gerçekleştirilen panel, söyleşi, imza günü, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan etkinliklerde yüzlerce yazar okurlarıyla bir araya geldi.

Ana teması "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" olarak belirlenen fuarın bu yılki "Onur Yazarı" da aynı zamanda Türk edebiyatında 1950 kuşağının önemli öykücülerinden biri olarak gösterilen Adnan Özyalçıner oldu. Fuar boyunca Özyalçıner, yaşamı, eserleri ve kendisinin de yazarı olduğu 1950 Kuşağı hakkında düzenlenen çeşitli söyleşilere katıldı.

Fuar etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez hayata geçirilen "İlk Kitabım TÜYAP'ta" söyleşileri çerçevesinde ise yazarlar, ilk kitaplarıyla okurların karşısına çıktı.

Bu yıl ABD, Almanya, Avusturya, Çin Halk Cumhuriyeti, Dubai, Kore, Gürcistan, İngiltere, İran İslam Cumhuriyeti, İspanya, İtalya, Japonya, Katar, Makedonya, Meksika, Romanya, Rusya, Ürdün ve Yunanistan'dan yayıncılar, fuarın ilk dört günü açık olan Uluslararası Salon'a konuk oldu.

Kitap fuarıyla paralel olarak "Faust" temasıyla gerçekleştirilen "ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı" ise yaklaşık 12 bin metrekareyi aşkın sergileme alanında, 20 galeri ve 500'ün üzerinde sanatçının bini aşkın eserini sanatseverlerle buluşturdu.

(AA)

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