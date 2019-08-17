25'inci Saraybosna Film Festivali başladı

  • Bist 100
    95734.2
  • Dolar
    5,5848
  • Euro
    6,2105
  • Altın
    270,7600
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hong Kong’da gösteriler hız kesmiyor Hong Kong’da gösteriler hız kesmiyor
Down sendromlu kuzenlerden tango Down sendromlu kuzenlerden tango
Taksici ile İsrailli kadın turist arasında arbede Taksici ile İsrailli kadın turist arasında arbede
Sturridge annesini dinledi, Trabzonspor'u seçti Sturridge annesini dinledi, Trabzonspor'u seçti
Sevilla ve Roma iddiaları Marcao'nun aklını karıştırdı Sevilla ve Roma iddiaları Marcao'nun aklını karıştırdı
Türkiye Maarif Vakfı, 18 ülkede 217 FETÖ okulunu devraldı Türkiye Maarif Vakfı, 18 ülkede 217 FETÖ okulunu devraldı
Taksim Meydanı’nda taksiciyle İsrailli kadın turist arasında arbede yaşandı Taksim Meydanı’nda taksiciyle İsrailli kadın turist arasında arbede yaşandı
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor
Uşakov: Türkiye ile S-400 hava savunma sisteminin ikinci tedariki görüşülüyor Uşakov: Türkiye ile S-400 hava savunma sisteminin ikinci tedariki görüşülüyor
Ukrayna'da otelde yangın: 8 ölü, 10 yaralı Ukrayna'da otelde yangın: 8 ölü, 10 yaralı
Yargıtay'dan sigara kararı! Sigara içti işinden oldu Yargıtay'dan sigara kararı! Sigara içti işinden oldu
17 Ağustos depreminin 20'nci yılında Alman sismolog uyardı: Her gün İstanbul için büyük deprem tehlikesi daha da artıyor 17 Ağustos depreminin 20'nci yılında Alman sismolog uyardı: Her gün İstanbul için büyük deprem tehlikesi daha da artıyor
Hakkari'de 6 terörist daha etkisiz hale getirildi! Hakkari'de 6 terörist daha etkisiz hale getirildi!
Adnan Oktar suç örgütü, Nazarbayev'in kardeşini dolandırıp yat almış Adnan Oktar suç örgütü, Nazarbayev'in kardeşini dolandırıp yat almış
Marmara'da sağanak bekleniyor Marmara'da sağanak bekleniyor
Galatasaray'da Kostas Mitroglou ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da Kostas Mitroglou ile yollar ayrılıyor
Yargıtay'dan emsal karar: Hamile işçiyi çıkaran ayrımcılık tazminatı ödeyecek Yargıtay'dan emsal karar: Hamile işçiyi çıkaran ayrımcılık tazminatı ödeyecek
Fenerbahçe'den Angelo Ogbonna bombası Fenerbahçe'den Angelo Ogbonna bombası
Kara yollarında son durum Kara yollarında son durum
Askerlerin silahla şakalaşması kötü bitti Askerlerin silahla şakalaşması kötü bitti
Galatasaray büyük bir krizle karşı karşıya Galatasaray büyük bir krizle karşı karşıya
İzmir'de cinayet şüphelisi, 20 ay sonra yakalandı İzmir'de cinayet şüphelisi, 20 ay sonra yakalandı
Evgeny Grinko Harbiye'de sahne aldı Evgeny Grinko Harbiye'de sahne aldı
Trabzonspor'un golcü yıldızı Sörloth başrolde Trabzonspor'un golcü yıldızı Sörloth başrolde

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:34:38 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:37:00

25'inci Saraybosna Film Festivali başladı

Bosna Hersek'te bu yıl 25'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali, görkemli bir açılış töreniyle başladı.

Bosna Hersek'te bu yıl 25'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali, görkemli bir açılış töreniyle başladı.

Ülkede 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür-sanat merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenen festivalin açılışında bu yıl da birbirinden ünlü konuklar ağırlandı.

Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO) himayesinde düzenlenen festivalin 25'inci yılına özel olarak geleneksel Saraybosna kilim motifleriyle hazırlanan kırmızı halıda sinema dünyasının önemli isimleri boy gösterdi.

Festival Direktörü Mirsad Purivatra, Ulusal Tiyatro'daki açılış töreninde yaptığı konuşmada, 25 yıl önce ilk kez festivali düzenlediklerinde de bugünkü gibi heyecanlı ve hırslı olduklarını belirterek, geçen zaman içinde bu festivalin Avrupa'nın önemli etkinliklerinden biri haline geldiğini dile getirdi.

Onur ödülleri Inarritu ve Pawlikowski'ye verildi

Festival kapsamında verilen "Saraybosna'nın Kalbi" onur ödülleri bu yıl Oscar ödüllü iki isme takdim edildi. Meksikalı yönetmen, yapımcı ve senarist Alejandro Gonzalez Inarritu ile Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski ödüllerini Purivatra'nın elinden aldı.

Pawlikowski, yaptığı konuşmada, Saraybosna'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Saraybosna, zorluklarla dolu cesur ve güçlü bir kalp taşıyor. Bu festival de o kalbin bir atışı." dedi.

Inarritu ise burada bulunmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Her zaman buraya gelmek istemiştim. Bugün bu hayalim gerçek oldu. Bu şehir cesaret ve aşk dolu bir şehir." diye konuştu.

Dün doğum günü olduğunu hatırlatan Inarritu, bu akşam aldığı ödülün kendisi için çok özel bir ödül olduğunu söyledi.

"The Son" filminin prömiyeri

Açılış töreninin ardından Bosna Hersekli yönetmen Ines Tanovic'in "The Son" filminin prömiyeri yapıldı.

"Saraybosna'nın Kalbi" adı verilen festival ödülleri için bu yıl 9 uzun metrajlı, 14 kısa film, 16 belgesel ve 14 öğrenci filmi olmak üzere 53 eser yarışıyor.

Bu yıl festivalde 4 kategoride 4 Türk yapımı film de ödül için yarışacak. Uzun metrajlı film kategorisinde "Kız Kardeşler", kısa film kategorisinde "Siyah Güneş", belgesel film kategorisinde "Kraliçe Lear" ve öğrenci filmleri kategorisinde ise "Dünya Tutuluyor" filmleri yer alacak.

23 Ağustos'a kadar sürecek festivalde 270 film izleyiciyle buluşacak.

(AA)

Kendisine çarpan taksi şoförüne tükürünce hastanelik oldu
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 17 Ağustos
Galatasaray'da korkutan FFP engeli
Caniye ödül gibi ceza
Hakkari'de PKK'ya ağır darbe!
'Grönland'ı satmıyoruz'
CHP'li başkandan işçi kıyımı
Riza Durmusi’de anlaşma yakın
Profesörden korkutan açıklama: Fırtına öncesi sessizlik
Emekliye faizsiz destek
Kilo değil, ders verdi
Büyük felaketin 20. yıldönümü
Norveç'te cami saldırganı Philip Manshaus suçunu kabul etti
Monaco’ya veda maçı
Bülent Arınç’tan yeni parti açıklaması: Yaptıkları yanlış
Libya'daki UMH'den uluslararası topluma tepki
Adriana Lima ABD vatandaşı oldu! Sevincini Türk sevgilisiyle paylaştı
Rusya Devlet Başkanı Putin mısır tarlasına uçak indiren pilotu ödüllendirdi
Trump, ateşli silahlarla katliamların işlendiği ABD'de silah lobisini destekledi
Pakistan Başbakanı ABD Başkanı ile telefonda 'Keşmir'i görüştü
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ