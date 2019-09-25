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25 Eylül 2019 Çarşamba 10:38:14 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:33:13

'2. Dünya Savaşı Sırasında Polonya Vatandaşları' sergisi açıldı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, "Hayatta kalma ve özgürlüğünü koruma mücadelesine dönüşen bu savaş, Polonya toplumuna büyük acılar yaşatmıştır." dedi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle 2. Dünya Savaşı'nın 80. yılı sebebiyle düzenlenen "Mücadele ve Çile, 2. Dünya Savaşı Sırasında Polonya Vatandaşları" sergisi açıldı.

İstanbul Üniversitesi rektörlük binasındaki açılışta konuşan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, 2. Dünya Savaşı'nın bütün dünyayı ve toplumları derinden etkilediğini belirtti.

2. Dünya Savaşı'nın Polonya tarihi içerisindeki yerinin ise bambaşka olduğuna işaret eden Develi, "Hayatta kalma ve özgürlüğünü koruma mücadelesine dönüşen bu savaş, Polonya toplumuna büyük acılar yaşatmıştır. Bu süreçte Türkiye, savaşa dahil olmasa da Polonya devletine ve halkına siyasi ve diplomatik desteğini göstermiştir." dedi.

"Temennimiz odur ki dünya ve insanlık bir daha bu gibi dramlar yaşamasın"

Develi, serginin savaşın siyasi ve diplomatik yönünün yanı sıra Polonya vatandaşlarının savaş esnasındaki mücadelesini ve savaşın toplumlara yaşattığı acılardan kesitleri de gösterdiğini söyledi.

Savaşın en mağdur toplumlarının başında Polonyalıların geldiğini ifade eden Develi, "Temennimiz odur ki dünya ve insanlık bir daha bu gibi dramlar yaşamasın. 2. Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılında savaşların toplumlarda oluşturduğu derin yaraları göstermesi bakımından 'Mücadele ve Çile, 2. Dünya Savaşı sırasında Polonya Vatandaşları' adlı serginin çok anlamlı olduğu görüşündeyim." değerlendirmesini yaptı.

"Önemli olan, 80 yıl önce patlak veren bu korkunç savaştan ders çıkarabilmiş olmak"

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal da savaşların ardında çok büyük acılar bıraktığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu acılar nesiller boyu insanların tarihi hafızasını oluşturmakta. Bu da aslında bir taraftan edebiyat literatürümüzü oluştururken, gelecekte de milletlerin hedeflerini belirlemekte. İşte bu sergide Polonyalı kardeşlerimizin yaşadığı acıları, o anki duygularını ve gelecekte kendi ülkelerine yapacağı katkıları beraber görüyoruz." diye konuştu.

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Joanna Pilecka ise "Burada önemli olan, 80 yıl önce patlak veren bu korkunç savaştan ders çıkarabilmiş olmamızdır." ifadesini kullandı.

(AA)

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