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03 Ekim 2019 Perşembe 10:39:38 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:41:48

2 bin yıllık Kibele’ heykeli Ordu’nun yeni markası olacak

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yürütülen kazılarda bulunan Ana Tanrıça Kibele heykeli Ordu fındığı için marka olacak. Yörenin başlıca tarım ürünü olan fındığın yanı sıra fındık mamulleri üretileceğinin de müjdesini veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, "Ana Tanrıça Kibele heykeli adıyla fındığın yanı sıra üretimi yapılan çikolata gibi bazı ürünlerde yeni markalar oluşturacağız" dedi. Başkan Güler, bölgede 9 yıldır yürütülen arkeolojik kazılarla ilgili de bilgi verdi ve gerekli izinler alındığı takdirde yılın 12 ayı kazı çalışmalarına devam edileceğini söyledi.Ordu'nun Altınordu ilçesinde yürütülen kazılarda bulunan Ana Tanrıça Kibele heykeli Ordu fındığı için marka olacak. Yörenin başlıca tarım ürünü olan fındığın yanı sıra fındık mamulleri üretileceğinin de müjdesini veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, "Ana Tanrıça Kibele heykeli adıyla fındığın yanı sıra üretimi yapılan çikolata gibi bazı ürünlerde yeni markalar oluşturacağız" dedi. Başkan Güler, bölgede 9 yıldır yürütülen arkeolojik kazılarla ilgili de bilgi verdi ve gerekli izinler alındığı takdirde yılın 12 ayı kazı çalışmalarına devam edileceğini söyledi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 6’ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi’nde, 9 yıldır yürütülen kazılarda, Ana Tanrıça Kibele heykeli ve 3 büyük heykel ile yaklaşık 2 bin parça tarihi esere ulaşıldı. Ordu Müze Müdürlüğü ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt ve ekibi tarafından 1’inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kalede yürütülen kazılarda ayrıca, 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen, pişmiş topraktan çatı kiremitleri, duvar örgüsü seramik parçaları ile ok uçlarına rastlanıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘Kibele’ heykeli bulunduktan sonra ziyaretçi akınına uğrayan Kurul Kalesi’nin, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’ne alınması için başvuruda bulunuldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, ‘Ana Tanrıca Kibele’ heykelinin turizme kazandırılması için bir dizi proje hazırladı. Proje kapsamında Ana Tanrıça Kibele heykeli markası adıyla yörenin başlıca tarım ürünü olan fındık ve fındık mamulleri üretilecek.  

‘12 AY BOYUNCA KAZIYI DEVAM ETTİRECEĞİZ’

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Kurul Kalesi’nde devam eden arkeolojik kazıların yazları yapıldığını, sonbahar gelince sona erdiğini, gerekli izinleri aldıktan sonra 12 ay boyunca kazı çalışması yapılacağını söyledi. Başkan Güler, "Kurul Kalesi bizim için son derece önemli. Ordu pek çok medeniyetin buluştuğu yer, bunu birçok kişi bilmiyordu. Karadeniz’de, Ordu’da da medeniyetler var. Buradaki kazılarda güzel sürprizlerle karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi ‘Kibele’ heykelinin bulunuşu. Büyükşehir Belediyesi olarak bunların, kazı çalışmalarının finansmanını sağlıyoruz. Kazılar belli mevsimlerde oluyor. Sonbahardan itibaren hava yağışlı oluyor, kazılar sonlandırılıyor. Buranın üzerini örtüp 12 ay boyunca kazıyı devam ettireceğiz. Böylelikle 4 yıllık çalışmayı 1 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Gerekli izinleri aldıktan sonra burada 12 ay kazı yapılıp, daha güzel sonuçlara ulaşmayı istiyoruz” dedi.

‘KİBELE’ MARKA BAŞVURUSU YAPTIK’

‘Kibele’ ismini markalaştırıp fındık ve çikolata sektöründe kullanacaklarını, marka başvurusunu da yaptıklarını anlatan Hilmi Güler, “Fındıktan çikolataya marka olarak ‘Kibele’ye geçmek istiyoruz. Hem tarihi bir zenginliğin ismini Ordu ile bütünleşmiş bir entegrasyona girmiş ismi değerlendirmek istiyoruz. Hem de kazıları 12 ay yapıp daha süratli sonuçlara ulaşmak istiyoruz. Bunu titizlikle yapacağız. Bunu yaparken en önemli şey, işi aceleye getirmek değil, ama süratli çalışmak. Bunun dışında da yeni zenginliklerimizin üzerine gitmek istiyoruz. Ünye, Fatsa ve diğer ilçelerimizde de önemli kaleler var. Buraları da turizme kazandırıp, Kurul gibi buralara da turist çekmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

(DHA)

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