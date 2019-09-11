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11 Eylül 2019 Çarşamba 21:46:46 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 21:48:13

19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin programı belli oldu

Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından TÜRSAK Vakfı Türkiye proje ortaklığıyla düzenlenecek 19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin programı belli oldu.

Hüseyin Sıtkı başkanlığında 27 Ekim-1 Kasım arasında gerçekleştirilecek 19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin detayları, Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü'nde yapılan basın toplantısıyla duyuruldu. 

Toplantıya Festival Kurucusu ve Başkanı Hüseyin Sıtkı, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Dağdeviren, Festivalin Türkiye Koordinatörü Serap Gedik ve Jüri Başkanı Cemal Okan katıldı.

Hüseyin Sıtkı, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 39 yıldır Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşadığını ve en başından beri festivali hiçbir ticari kaygı taşımadan, gönüllü olarak yaptıklarını söyledi.

Frankfurt Türk Film Festivali'nin amaçlarına değinen Sıtkı, "Biz Türkler, 50 yıldan fazla süredir Almanya'da yaşıyoruz ama o toplumda hala maalesef bir uyum sorunumuz var. Festival ve sinemanın evrensel dilini önemli bulup Frankfurt'ta bunun Türkiyeliler açısından büyük bir avantaj sağlayacağını düşünerek hayata geçirdik." diye konuştu.

Sıtkı, Frankfurt'un yaklaşık 750 bin nüfusu olduğunu belirterek, "Frankfurt'ta Almandan çok yabancılar yaşıyor. Festivalin en önemli amaçlarından biri, orada birlikte yaşamanın gereğini görüp ona bir katkı sağlamak. Sinema dili evrensel ve çok kolay anlaşılan bir dil. Ben hiç ABD'ye gitmedim ama New York'un bütün sokaklarını biliyorum. Festivalde sadece oradaki Türklere değil, orada yaşayan farklı etnik kökendeki insanlara kendimizi anlatmak istiyoruz. Bunun yanında Türk sinemasının Almanya'da tanıtılmasına katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Her yıl sinema dünyasından 50'nin üzerinde ismi konuk ettiklerine dikkati çeken Sıtkı, festivalde belgeseller, kısa filmler ile Almanya ve Avrupa'dan filmlerin gösterileceğini aktardı.

Sıtkı, Almanya'da birçok ödüle layık görülen festivalin, "Festival Hapishanede" ve "Festival Okullarda" bölümlerinin çok ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Elif Dağdeviren de Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin diğer festivallerden nitelik bakımından çok farklı olduğunu dile getirdi.

Festivale destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Dağdeviren, festivalin hak ettiği desteği almasının önemine değindi.

Açılış filmi "Kapı"

Serap Gedik ise bu yılki festivalin detaylarını anlattığı konuşmada, festivalin 10 yıldır üniversiteler arası kısa film yarışması yaptığını ve bu yıl yaklaşık 70 kısa filmin yarışmaya katıldığını söyledi.

Festival kapsamında düzenlenen "Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması"nda yer alacak filmler, yapımcı Cemal Okan’ın jüri başkanlığında yönetmen Mustafa Kara, oyuncular Asuman Dabak ve Hatice Aslan, sinema yazarı Olkan Özyurt, müzisyen Murat Evgin, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Yardımcı Doç. Dr. Nilay Ulusoy’dan oluşan Türkiye Jürisi tarafından seçildi.

Yarışmada yer alacak filmler "Anons", "Aydede", "Babamın Kemikleri", "Güvercin", "Güvercin Hırsızları", "Halef", "İçerdekiler", "Kapan", "Kardeşler" ve "Sibel" olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu ile Almanya'nın Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı ile Frankfurt Anakent Belediyesi'nce desteklenen festival, Kadir İnanır ve Vahide Perçin'in başrollerini paylaştığı "Kapı" filmiyle açılacak.

Meral Çetinkaya, Cahit Berkay, Hulki Saner ve Oya Aydoğan'a ödül

Açılış gecesinde, 13'üncü kez verilecek "Yaşam Boyu Onur Ödülleri" oyuncu Meral Çetinkaya ve müzisyen Cahit Berkay'a takdim edilecek.

"Vefa Ödülleri" ise Sadri Alışık'ın başrollerini oynadığı "Turist Ömer" serisi filmlerle büyük bir başarı yakalayan senarist, yönetmen, film yapımcısı, oyuncu, film dağıtımcısı, film müzikçisi, söz yazarı ve besteci Hulki Saner ile ünlü sinema ve dizi oyuncusu Oya Aydoğan'ın ailelerine verilecek.

19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde film gösterimlerinin yanı sıra paneller, konserler, atölyeler, sergiler ve yarışmalar düzenlenecek.

Türkiye jürisinin belirlediği adayların Alman sinemacılardan oluşan jüri tarafından değerlendirilmesinden sonra kazanan sanatçılara ödülleri, festivalin kapanış töreninde takdim edilecek.

(AA)

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