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08 Şubat 2020 Cumartesi 13:40:11 | Son Güncelleme: 08 Şubat 2020 Cumartesi 13:44:17

16 ülkeden Türkologlar ok atma deneyimi yaşadılar

YEE'nin düzenlediği ilk "Türkoloji Kış Okulu"na katılan 16 ülkeden 30 Türkoloji bölümü doktora öğrencisi, Ankara'nın ve İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği ilk "Türkoloji Kış Okulu"na katılan dünyanın farklı coğrafyalarından Türkçeye gönül vermiş Türkologlar, Okçular Vakfı'nı ziyaret etti.

Program kapsamında yoğun eğitim derslerinin yanında 16 ülkeden 30 Türkoloji bölümü doktora öğrencisi, Ankara'nın ve İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini de görme fırsatı yakaladı.

Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi, TBMM Cumhuriyet Müzesi ve Kurtuluş Savaşı Müzesi ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gören katılımcılar, aynı zamanda İstanbul'da da Sultanahmet Camisi, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı ve Galata Kulesi'ni gezdi.

Okçular Vakfı'na da ziyarette bulunan farklı yaşlardaki Türkoloji öğrencileri, ok yapımı, okçuluğun tarihi, okun kullanışı hakkında bilgiler edinerek, ok atma deneyimi yaşadı.

"Engelli olmama rağmen ok atabileceğimi gördüm"

"Türkoloji Kış Okulu"na Polonya'dan katılan görme engelli Viacheslav Chernev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez ok attığını dile getirerek, "Benim için yeni bir tecrübe oldu. Daha önce böyle bir deneyim hiç yaşamadım. Gerçekten çok zevkli. Engelli olmama rağmen ok atabileceğimi gördüm." ifadelerini kullandı.

Chernev, Türkiye'yi çok beğendiğini, Türk kültürüne ve Türk lehçelerine çocukluktan beri ilgili olduğunu söyleyerek, görme engelliler üzerine ürettiği çeşitli projeler adına tekrar Türkiye'ye gelmek istediğini dile getirdi.

Programa Kazakistan'dan konuk olan Zhansulu Akhmetova da Türkiye'ye birçok kez geldiğine işaret ederek, Türklerin tarihini, kültürünü ve dillerini daha derin olarak araştırmak ve öğrenmek amacıyla Türkoloji alanını seçtiğini anlattı.

Akhmetova, Türklerin çok sıcak kanlı olduğu değerlendirmesini yaparak, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi ve Türk kültürünü çok seviyorum. Bugün de okçuluk deneyimi yaşadım ve mükemmeldi. Biliyorsunuz ki okçuluk bizim kültürümüzde de bozkırlarda var. Ata binmek, ok atmak çok önemli. O yüzden buraya katıldığım için çok memnunum. Denedim ve ok atmayı gerçekten çok sevdim."

"Ülkemde dizilerden dolayı Türkiye'ye hayranlık arttı"

Kış Okulu'na Mısır'dan katılan Nashwa Mohamed ise Türkiye'ye daha önce birçok kez geldiğini ve Dokuz Eylül Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı üzerine yüksek lisans yaptığını belirterek, "Türk dilini ve Türkiye'yi çok seviyorum. Bu bölümü okumadan önce Türkiye'yi iyi tanımıyordum. Sadece dizilerden tanıyorduk. Ülkemde de dizilerden dolayı hem Türkiye'ye hayranlık arttı hem de Türk dili bölümünü okuyan öğrencisi sayısı arttı. Bu anlamda gerçekten Türk dizileri önemli." dedi.

Mohamed, programda farklı kültürlerden arkadaşlarıyla çok güzel bir birliktelik yaşadığını ve eğitimlerde çok iyi bilgiler edindiğini ifade ederek, ok atmanın da kendisi için yeni bir tecrübe olduğunu sözlerine ekledi.

Program yarın sona erecek

Türk dili ve Türk kültürü ile Türkiye'nin uluslararası alanda bilinirliğinin artırılması alanında çalışmalar yapan Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın farklı ülkelerinden Türkoloji öğrencilerini Türkiye'de ilk kez bir kış okulunda buluşturdu.

Bugüne kadar düzenlediği "Türkoloji Yaz Okulları" ile 5 bin Türkoloğu Türkiye'de ağırlayan YEE'nin 27 Ocak'ta Ankara'da başlattığı Kış Okulu'na Romanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Polonya ve Rusya gibi birçok ülkeden Türkoloji alanında doktora yapan öğrenciler konuk oldu.

Programda Türk dilinden, Türkiye tarihine kadar alanında uzman 18 akademisyen tarafından 18 farklı alanda seminerle katılımcılara Türkoloji dersleri verildi.

Türkiye'nin diğer ülkelerle dostluğun geliştirilmesi, kültürel alışverişin artırılması amacını da taşıyan proje yarın sona erecek.

(AA)

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