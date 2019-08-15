  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
700 gramlık ikizler yaşam mücadelesini kazandı 700 gramlık ikizler yaşam mücadelesini kazandı
Birinci Hazar Ekonomik Forumu yapıldı Birinci Hazar Ekonomik Forumu yapıldı
5 soruda Hong Kong'daki protestolar 5 soruda Hong Kong'daki protestolar
Bahşiş alabilmek için canlarını hiçe saydılar Bahşiş alabilmek için canlarını hiçe saydılar
KARDEMİR, 170 milyon liradan fazla net kar elde ettiklerini açıkladı KARDEMİR, 170 milyon liradan fazla net kar elde ettiklerini açıkladı
'16. İstanbul Bienali'nin yeni mekanları belirlendi '16. İstanbul Bienali'nin yeni mekanları belirlendi
Galatasaray maçı öncesi şok etkisi yaratan olay Galatasaray maçı öncesi şok etkisi yaratan olay
İngiltere İçişleri Bakanlığı önünde bıçaklı saldırı İngiltere İçişleri Bakanlığı önünde bıçaklı saldırı
Sahaya atlayan Youtuber ve arkadaşları serbest Sahaya atlayan Youtuber ve arkadaşları serbest
Esed, Astana anlaşmalarını ihlal ederek yoğun hava ve kara saldırılarıyla İdlib'de iki köyü ele geçirdi Esed, Astana anlaşmalarını ihlal ederek yoğun hava ve kara saldırılarıyla İdlib'de iki köyü ele geçirdi
Pakistan: Keşmirdeki çatışmada 3 askerimiz ve 5 Hint askeri öldü Pakistan: Keşmirdeki çatışmada 3 askerimiz ve 5 Hint askeri öldü
Zalim Esed resmen intihar ediyor! Mehmetçik bölgede... Zalim Esed resmen intihar ediyor! Mehmetçik bölgede...
Sivasspor, Berat İsmail’i denemeye aldı Sivasspor, Berat İsmail’i denemeye aldı
Meryemana Evi'nde ayin Meryemana Evi'nde ayin
Tekne turu sırasında oltaya takılan 3 metrelik köpekbalığı turistleri şoke etti Tekne turu sırasında oltaya takılan 3 metrelik köpekbalığı turistleri şoke etti
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor
Aktivistler Cammu Keşmir'de yaşananları raporlaştırdı Aktivistler Cammu Keşmir'de yaşananları raporlaştırdı
Monaco'dan dönen menajer Bulut: Falcao konusunda olumsuz bir şey yok şu an Monaco'dan dönen menajer Bulut: Falcao konusunda olumsuz bir şey yok şu an
Kurban Bayramı’nda 1 milyardan fazla "BiP" mesajı gönderildi Kurban Bayramı’nda 1 milyardan fazla "BiP" mesajı gönderildi
'Türkiye’nin Afrika’ya açılması, Afrika ülkeleri için bir oksijen bombası etkisi oluşturuyor 'Türkiye’nin Afrika’ya açılması, Afrika ülkeleri için bir oksijen bombası etkisi oluşturuyor
Antalya’da Rus turistleri taşıyan tur teknesinde köpek balığı heyecanı yaşandı Antalya’da Rus turistleri taşıyan tur teknesinde köpek balığı heyecanı yaşandı
UEFA yılın futbolcusu finalistleri belli oldu UEFA yılın futbolcusu finalistleri belli oldu
Metallica'dan çocuk hastanesine 250 bin avro bağış Metallica'dan çocuk hastanesine 250 bin avro bağış
ABD'den Lübnan ordusuna 150 zırhlı araç yardımı yapıldı ABD'den Lübnan ordusuna 150 zırhlı araç yardımı yapıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:21:27 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 17:23:22

'16. İstanbul Bienali'nin yeni mekanları belirlendi

İstanbul Bienali bu yıl Pera Müzesi ve Büyükada'nın yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin yeni binasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 14 Eylül- 10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek "16. İstanbul Bienali"nin mekanları belirlendi.

Konuya ilişkin İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Koç Holding sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Bienal, Pera Müzesi ve Büyükada'nın yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki yeni binasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Fransız yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud küratörlüğünde "Yedinci Kıta" başlığıyla düzenlenen "16. İstanbul Bienali"nde 26 ülkeden 50'nin üzerinde sanatçı ve sanatçı kolektifinin eserleri yer alacak.

"Yedinci Kıta" başlığını okyanuslarda yüzen devasa atık yığınına bilim çevrelerinin verdiği isimden alan Bienal, insanların sebep olduğu doğal veya kültürel atıklara antropoloji veya arkeolojinin araçlarıyla bakan çalışmalara yer vererek, sanat ve ekoloji arasındaki ilişkiyi de tartışmaya açmayı hedefliyor.

İKSV, ayrıca daha önce bienal mekanlarından biri olarak açıklanan Haliç Tersanelerinde, eski binalardaki asbestli malzemelerin temizlik çalışmalarının henüz tamamlanamadığının tespit edilmesi üzerine mekanın değiştirileceğini açıklamıştı.

Yeni mekan arayışı sürecinde MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci ile yapılan görüşme sonucunda, Tophane'de, 5 numaralı Antrepo binasında yer alan MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin "16. İstanbul Bienali" sergi mekanlarından biri olmasına karar verildi.

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, 1937'de Türkiye modern sanatının başlıca eserlerini korumak, geliştirmek ve kamuyla paylaşmak amacıyla kuruldu.

Aynı zamanda 2005'te "9. İstanbul Bienali" ve 2011'de "12. İstanbul Bienali"nin de gerçekleştirildiği 5 numaralı Antrepo binasının müzeye dönüştürülmesi için çalışmalar 8 yıldır devam ediyor.

Danışmanlığını Vasıf Kortun'un üstlendiği müze, hazırlık sürecinin ardından tasarımı Emre Arolat'a ait yeni binasında 2020'nin bahar sezonunda kapılarını açmaya hazırlanıyor.

"16. İstanbul Bienali", 14 Eylül ile 10 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

(AA)

Zalim Esed resmen intihar ediyor! Mehmetçik bölgede...
Esed rejimi Astana anlaşmalarını ihlal etti
Rus turistleri taşıyan tur teknesinde köpek balığı heyecanı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımızın canlarını böyle tehlikeye atıyor
Emeklinin gözü toplu sözleşmede! En düşük maaş ne kadar olacak?
Türk-İş Başkanı Atalay'dan sert açıklama: Bugüne kadar ne ülkemi ne mazlumu ne de işçiyi sattım
Görevden alınan TTK Başkanı'ndan kafa karıştıran açıklama... Ne demek istedi?
Yunan basınında panik! Türkiye sessiz sedasız envantere aldı
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Kurban Bayramı’nda 1 milyardan fazla "BiP" mesajı gönderildi
Bu bir savaş hazırlığı mı? Korkutan görüntü
Başkan Erdoğan nezaketi: Demet Akalın'ı arayarak...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 15 Ağustos 2019
Kuş sürüsüne çarpan Rus yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı
Menajer Bulut Monaco’dan döndü, İşte Falcao transferinde son durum
Az çalışana tam tazminat
Esed güçleri, Türkiye'nin gözlem noktasının bulunduğu Morek'in çevresinde hareketlenmeye başladı
Nusaybin'de eski gümrük kapısında provokasyon! Teröristle ateşe verdi
Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul Havalimanı için önemli karar
Milli takıma seçilerek dikkatleri çekmişti! F.Bahçe golcüsünü buldu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ