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12 Temmuz 2019 Cuma 15:29:29 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:41:06

"15 Temmuz" temalı Müzekartlar tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Maalesef müze fiyatlarımız Avrupa ortalamasının çok altında fakat biz müze gelirlerimizi, giriş ücretlerimizi revize edip Avrupa fiyatlarına yaklaştırmalıyız. Bunu yaparken de yerli ziyaretçiyi koruyacak bir sistem geliştirmemiz gerekiyordu. Bunu da en güzel şekilde Müzekartla uygulamayı başardık." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "15 Temmuz" temasıyla hazırlanan "Müzekart"lar, Topkapı Sarayı'nda düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Mehmet Nuri Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet tarihi boyunca, darbelerle milli iradenin yok sayılıp, birlik ve beraberliğin ortadan kaldırılmak istendiğini belirterek, "Gururla ifade ediyorum ki hepsini sinesindeki iman ve milli faziletleriyle püskürtüp, bu girişimlerin arkasındakileri tarihe gömen, ikinci bir ülke ve millet de yoktur. 15 Temmuz bu farkı unutanlara, kibrinden göremeyenlere milletimizin ödettiği bedeldir." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 15 Temmuz'un üçüncü yılında "Müzekart"ları bir saygı duruşu niteliğinde özel olarak tasarladıklarını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Üzerinde 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin fotoğrafını bulunduran bu kartı, darbe girişimini, hainler için bir hüsran ve hezimete dönüştüren aziz milletimize, bu uğurda canlarını veren şehitlerimize, yaralanarak gazilik payesini alan kıymetli vatandaşlarımıza, ithaf ediyoruz. Müzekart'ımız, milletimizin cesaretinin bu kutlu sembolünü taşımakla, milli hafızamızı canlı tutacak bir anlam ve değer kazanmıştır."

- "Müzekart ücretleri yerli ziyaretçiler için sabitlendi"

Müze ve ören yerlerinin, turizm gelirlerine dolayısıyla ülke ekonomisine, hak ettiği katkıyı sunması için yapısal bir dönüşüm gerçekleştireceklerini ifade eden Ersoy, ziyaret ücretlerinin, dünyadaki örneklerle uygun bir seviyeye çekilerek ekonomik fayda sağlanacağını dile getirdi.

Ersoy, gerçekleştirilecek düzenlemelerin turizme yönelik bir adım olarak kalacağının ve Türk vatandaşlarına yansıtılmayacağının altını çizerek, şunları söyledi:

"Maalesef müze fiyatlarımız Avrupa ortalamasının çok altında fakat biz müze gelirlerimizi, giriş ücretlerimizi revize edip Avrupa fiyatlarına yaklaştırmalıyız. Bunu yaparken de yerli ziyaretçiyi koruyacak bir sistem geliştirmemiz gerekiyordu. Bunu da en güzel şekilde Müzekart'la uygulamayı başardık. Son bir yıldır ve bundan sonra devam eden yıllarda da Müzekart'ın ücretini sabitleyerek yerli ziyaretçiyi fiyat artışlarından korumuş olduk."

Türkiye'nin kültür ve turizm anlamında sahip olduğu imkan ve zenginliklerden en yüksek faydanın sağlaması konusunda sorumlulukları olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Aynı zamanda bu zenginliğin tek gerçek sahibi olan milletimizin hak ve çıkarlarını korumak da yine bizlerin görevidir. Müzekart bu bilinçle hayata geçmiş bir uygulamadır. Vatandaşlarımızı Müzekart kullanmaya ve kendilerine sunulan bu ayrıcalıktan faydalanmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- 1 yılda 31 milyon ziyaretçi ile rekor kırıldı

Dünya standartlarında bir müzecilik anlayışını ve yapısını Türkiye'ye kazandırmak için son dönemde çok önemli adımlar attıklarının altını çizen Mehmet Nuri Ersoy, "52 yeni müze açtık, 25 yeni müzemizin ise uygulama ve proje çalışmalarını sürdürüyoruz. 152 müzemizi, çağdaş müzecilik standartlarına göre yeniledik ve halihazırda 40 müzemizde yenileme çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Ersoy, Bakanlığa bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yerinde 1 Temmuz 2018 ile 1 Temmuz 2019 dönemleri arasında yaklaşık 31 milyon ziyaretçi ağırlanarak bir rekora imza atıldığını söyledi.

Bu sene en çok ziyaretçi ağırlayan müzelerin bakımdan geçtiğini hatırlatan Ersoy, "Ziyaretçi sayısı yüzde 28 artarken, en çok ziyaretçi ağırlayan ilk 10 müze ve ören yerinde bu artış oranı yüzde 34 oldu. Gelirde de yüzde 89'luk artış sağlandı. Son bir rakam daha paylaşayım. 6 Haziran Perşembe günü, 188 bin 231 ziyaretçi sayısı ile bugüne değin, bir günde müze ve ören yerlerinde ağırlanan, en yüksek ziyaretçi sayısı rekoru kırıldı." şeklinde konuştu.

Müzekart'ın büyükşehir belediyelerine bağlı müzeler ve milli saraylarda da geçerli olması için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Ersoy, "15 Temmuz destanını yazan aziz milletimi, bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum." dedi.

AA

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