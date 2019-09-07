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07 Eylül 2019 Cumartesi 07:27:55 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 07:30:46

14. Contemporary Istanbul kapılarını açıyor

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 14. Contemporary Istanbul (CI) 12-15 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 14. Contemporary Istanbul (CI) 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Akbank'ın ana sponsorluğunda bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek uluslararası çağdaş sanat fuarının The Sofa Hotel'de basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bülent Kahraman ve bu sene fuarın Artistik Diretörlüğünü üstelenen Fransız sanat araştırmacısı Anissa Touati basın mensupları ile bir araya geldi.

CI Yönetim Kurulu Başkanı Güreli açılış konuşmasında, Contemporary Istanbul'un tüm dünyada bilinen ve artık İstanbul'a ait olan bir marka haline geldiğine değinerek, Türkiye'de sanat ortamının gelişmesi, sağlıklı büyümesi, nitelikli sanat üretiminin artması ve Türk çağdaş sanatının dünyada daha fazla izlenebilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Güreli, Contemporary Istanbul'un kurulma amacının ticari bir kaygı olmaksızın kültürel etkinlikleri ilerletmek olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi: 

"Kurumsal koleksiyonların tekrar oluşturulabilmesi amacı ile kurumlar vergisi matrahından bu alımların mahsup edilebilmeleri, sanat müzeleri yatırımlarının teşvik edilmesi, sanata yatırımın desteklenmesi ve bu yatırımların geleceğimize yatırım olduğundan yola çıkarak ülkemizdeki entelektüel sermayenin zenginleşmesini misyon olarak benimsedik ve bu hedef gerçekleştirme yolunda var gücümüzle çalışıyoruz."

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek fuarda bu yıl 22 ülkeden, 74 galeri, 510 sanatçı ve 1400'den fazla çağdaş sanat eseri yer alıyor.

CIF Dialogues'ta Akdenizlilik kavramı ele alınacak

Diğer yandan bu yıl CIF Dialogues'da Akdenizlilik Kavramı üzerine konuşma programları gerçekleştirilecek.

Art‐O‐Rama ile Contemporary Istanbul'un CIF Dialogues kapsamında ilk defa yaptığı iş birliği ile "Akdeniz Ufukları" temalı konuşma serileri geçmişten geleceğe Akdenizlilik kavramını ele alıyor.

"Bir Zihniyet Olarak Akdeniz" kavramı kapsamında gerçekleşecek konuşamaların moderatörlüğünü Delfina Foundation direktör yardımcısı Salma Tuqan üstlenecek. Konuşmaların çıkış noktası Akdeniz havzasının konumu ve kültürel birikimiyle etrafındaki birçok toplumun geçmişini, şimdisini ve geleceğini inşa etmesine dayanıyor. Konuşma programı dışında Art-O-Rama ile yapılan işbirliği kapsamında Galerie Crève‐Coeur, Paris&Marsilya; Duble V, Marsilya galerileri Contemporary Istanbul’da ağırlanacak.

Bu yıl fuara 23 yeni galeri katılıyor

Bu sene Contemporary Istanbul'da ilk kez Viyanalı galerilerin bir araya getirildiği "Art From Vienna" seçkisi yer alacak.

Fuara ilk kez katılacak yerli ve yabancı galerin isimleri ise şöyle:

"Barro, Arjantin, Berman Contemporary, Günet Afrika, Creve Coeur, Fransa, Double V, Fransa, E.A. Shared Space, Gürcistan, Ferda Art Platform, Türkiye; Foco Gallery, Portekiz, Gallerie Krizinger, Avusturya, Gallerie Kandlhofer, Avusturya, Tore Suessbier, Almanya, Galeri Diani, Türkiye, Georg Kargl Fine Arts, Avusturya, Gowan Contemporary, İsviçre, High Art, Fransa, JD Malat Gallery, İngiltere, LC Queisser, Gürcistan, Lovaas Projects, Almanya, Mobius Galery, Romanya; Pigment Gallery, İspanya, South Way Studio, Fransa, THK Gallery, Güney Afrika, Zawyeh Gallery. Filistin."

(AA)

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