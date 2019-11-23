13 yaşındaki sanatçı, ebruyu dünyaya tanıtmak istiyor

Dünyada görsellerinde ebru sanatının yer aldığı ilk çocuk kitabıyla İtalyanların gönlünü fetheden 13 yaşındaki ebru sanatçısı Genç Saraçaydın, bu sanatı dünyaya tanıtmak ve kitabıyla dünya çocuklarına ulaşmak istiyor.

Küçük yaşta başladığı ebru sanatında emin adımlarla ilerleyen ve kendisini bu sanatı dünya çapında tanıtmaya adayan Saraçaydın, Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz'ün girişimiyle Milano'da göçmen ve İtalyan çocukların eğitim gördüğü bir devlet okulunda, ebru sanatını öğrencilere uygulamalı olarak gösterdi.

Öğrenciler, her adımını anlattığı ebru sanatının nasıl yapıldığını gösteren Saraçaydın'ı büyük ilgiyle izledi.

Saraçaydın, İtalyan öğrencilerle bu deneyimini, kendisinin kaleme alarak ebruyla resimlendirdiği "Zipi ve Balıkistan" isimli çocuk kitabını ve ebru sanatına başlayış hikayesini AA muhabirine anlattı.

Ebru ile bir yakını vasıtasıyla tanıştığını belirten Saraçaydın, 4 yıldır bu sanatı icra etmeye çalıştığını söyledi.

Saraçaydın, ebrunun unutulmaya yüz tutmuş bir sanat olduğuna dikkat çekerek, "Ben de bunu dünyaya yaymak, herkese Türk kültürünü tanıtmak istiyorum. Bu nedenle İtalyanca'ya da çevrilen bir kitap hazırladım. İtalya'da sanatın çok gelişmiş olduğunu biliyorum. Buranın iyi bir başlangıç noktası olduğunu bildiğim için hem İtalyanca hem Türkçe bir çocuk kitabı çıkardım. Sanatın çocuklardan başlamasını istiyorum." diye konuştu.

Okuldaki ebru tanıtım etkinliğinin çok güzel ve verimli geçtiğini dile getiren Saraçaydın, "Çocukların ilgisi beni şaşırttı. Bazı öğrenciler denemek istedi. Onlara da yaptırdım, baya etkilendiler. Yaptığımız ebruları onlara bir anı olarak hediye ettim. Benim amacım ebruyu yaymak. Bunun için gerekirse biraz daha fazla kitap, biraz daha fazla sergi hazırlayarak, bu amaca ulaşmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

"Çocuklar, büyülenmiş gibi izlediler"



Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz de Saraçaydın ile geçen yıl Milano'da açtığı sergi vesiylesiyle tanıştığını ve Saraçaydın'ın karakteri ve yeteneğinden çok etkilendiğini söyledi.

Milano Başkonsolosluğu ve Milano'da görev yapan Türkçe öğretmeni Hasan Fehmi Öztürk'ün katkılarıyla Saraçaydın'ı Milano'da bir ilkokulda öğrencilerle bir araya getirdiklerini kaydeden Uludüz, şunları söyledi:

"Genç, dört ayrı sınıfa malzemeleri nasıl seçtiğinden, boyalarını nasıl yaptığını göstererek, ebruyu anlattı. Çocuklar, büyülenmiş gibi izlediler. Çok hoşlarına gitti. Ebruyu ilk defa görmek çok etkileyici. Sudan resmi o güzellikte çıkardığını görünce bayıldılar. Genç, bunları güzel güzel anlatıyor. 9 yaşındaki Deva Güven de bıcır bıcır İtalyancasıyla çocuklara onu aktardı. Nefis bir ortamdı. Çok güzel oldu."

Uludüz, Saraçaydın'ı Milano'da ilkokul çocuklarıyla buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, şunları kaydetti:

"Böyle başarı öykülerini çıkarmak benim için misyon oldu. Bu benim en severek yaptığım şey. Çocukların ve öğrencilerin işlerine biraz olsun destek vermek. Görünürlülük kazandırmak. Onlar zaten yaratıcı insanlar. Bizim sadece oturup izleyip, elimizi çırpmanın yeterli olmadığını düşünüyorum. Makamımın izin verdiği ölçüde destek olmaya çalışıyorum. Bizim için anlamı buydu. O çocuklar büyüyünce de bunları hatırlayacaklar. Bugün belki, 100-150 çocuğa ve onların öğretmenlerine ulaştık. O yaptığı ebruları sınıflara bıraktı, hediye etti. Onun anısı devam edecek. O açıdan da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu katlanarak artacak bir şey. İyi ilişkiler böyle kuruluyor. Tohum gibi bıraktığınız zaman, o kendi yolunu buluyor."

Kimyaya ilgisi ebruya yönlendirdi



Anne Özlem Saraçaydın da oğlunun ebruya ilgisinin kimyaya duyduğu ilgiyle başladığını söyledi.

Oğlunun deney yapmayı sevdiğini dile getiren anne Saraçaydın, şöyle devam etti:

"Ben de istedim ki bu ilgisinde devamlılık sağlasın. Aslında bir deney gibi başladı. Çünkü o solüsyonunun hazırlanması, içine konulan maddeler, boyaların hazırlanması, ebruda da aslında kimya var. Başlayınca da bırakamadı, çok sevdi. Onu en çok cezbeden işin kimya kısmıydı. Ben de onu tanıdığım için o nedenle ebruya yönlendirdim."

Anne Saraçaydın, oğlunun ebru ile çizimlerini yaptığı çocuk kitabını dünya dillerine çevirmek istediğini kaydederek, kitabın İtalyancanın ardından Slovakça, Portekizce, İspanyolca başta olmak üzere pek çok dilde yayımlanacağı bilgisini paylaştı.

Kültür Bakanı Ersoy'dan tebrik ve teşvik



Anne Saraçaydın, projenin neden İtalya'da başladığı sorusuna da "Genç, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın Milano kentinde sergi açtı. İtalyanlar ebru sanatına çok ilgi gösterdi. Sergide ebrunun nasıl yapıldığını öğrenmek istediklerini söylediler. Genç de kendini İtalyanlara daha yakın hissetti. İtalyanlar, işin "nasıl"ını merak edince, Genç de işin nasılını burada göstermek istedi." yanıtını verdi.

Sergilerinden birine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u davet ettiklerini belirten Saraçaydın, Ersoy'un kendilerine ıslak imzalı bir mektup yolladığını ve "Genç'i tebrik ettiğini ve onun ebru sanatını tanıtmak için gösterdiği çabayı kıymetli bulduğunu" yazdığını aktardı.

Saraçaydın, bakanın, oğlu için için kültür elçisi yakıştırmasında bulunduğuna dikkat çekerek, "13 yaşında bir çocuğun, bakandan mektup alması çok sevindirici. Tabii bunlar, Genç'i çok teşvik etti." dedi.

(AA)