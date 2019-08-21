  • Bist 100
    95522.1
  • Dolar
    5,7183
  • Euro
    6,3501
  • Altın
    275,6870
İstanbul
24 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hong Kong'da oturma eylemli protestolar sürüyor Hong Kong'da oturma eylemli protestolar sürüyor
Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni kenetlenme kapısı yerleştirildi Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni kenetlenme kapısı yerleştirildi
Fildişi Sahili'nde tanı konulamayan hastalık 30 can aldı Fildişi Sahili'nde tanı konulamayan hastalık 30 can aldı
Almanya Savunma Bakanı: Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması önemli Almanya Savunma Bakanı: Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması önemli
Hammud: Arap ülkeleri, Filistin davası ve Mescid-i Aksa'yla yeterince ilgilenmedi Hammud: Arap ülkeleri, Filistin davası ve Mescid-i Aksa'yla yeterince ilgilenmedi
Otobanda 140 km hız yapan çocuk bu halde bulundu Otobanda 140 km hız yapan çocuk bu halde bulundu
Araç motoruna sıkışan yavru köpek 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı Araç motoruna sıkışan yavru köpek 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Beşiktaş, Kevin N'Koudou transferinde mutlu sona ulaştı Beşiktaş, Kevin N'Koudou transferinde mutlu sona ulaştı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Başkan Erdoğan ile Putin İdlib konusunu görüşecek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Başkan Erdoğan ile Putin İdlib konusunu görüşecek
Çin’in uzay roketinin parçaları yine yerleşim alanına düştü Çin’in uzay roketinin parçaları yine yerleşim alanına düştü
Epstein krizi derinleşiyor: Uçağın pilotu konuştu, Prens Andrew hakkındaki gerçek ortaya çıktı Epstein krizi derinleşiyor: Uçağın pilotu konuştu, Prens Andrew hakkındaki gerçek ortaya çıktı
Netflix, dizide yaşanan skandaldan dolayı özür diledi Netflix, dizide yaşanan skandaldan dolayı özür diledi
13 tonluk devasa şapkaların arkasındaki sır perdesi aralandı 13 tonluk devasa şapkaların arkasındaki sır perdesi aralandı
Keşmir kan ağlıyor, BAE ise Hindistan’a ödül vermeye hazırlanıyor Keşmir kan ağlıyor, BAE ise Hindistan’a ödül vermeye hazırlanıyor
Rusya uzaya insansı robot gönderecek Rusya uzaya insansı robot gönderecek
Bu liste esnafta yok! En pahalıdan en ucuza 100 ikinci el fırsat Bu liste esnafta yok! En pahalıdan en ucuza 100 ikinci el fırsat
AK Parti'li Turan'dan 'Belediyelere kayyım atanıyor, ilk tepki CHP'den geliyor' açıklaması AK Parti'li Turan'dan 'Belediyelere kayyım atanıyor, ilk tepki CHP'den geliyor' açıklaması
Kıran Operasyonunda 3 sığınakta çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi Kıran Operasyonunda 3 sığınakta çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi
Haşdi Şabi, üslerine yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tuttu Haşdi Şabi, üslerine yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tuttu
Yemen'de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait İHA düşürüldü Yemen'de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait İHA düşürüldü
Afyonkarahisar'da kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Trump yönetiminden yasa dışı göçmen aileler için süresiz gözaltı kararı Trump yönetiminden yasa dışı göçmen aileler için süresiz gözaltı kararı
Van'da iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi Van'da iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi
Edirne'de Irak, Afganistan ve İran uyruklu 335 düzensiz göçmen yakalandı Edirne'de Irak, Afganistan ve İran uyruklu 335 düzensiz göçmen yakalandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:54:20 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:56:31

13 tonluk devasa şapkaların arkasındaki sır perdesi aralandı

Bir grup araştırmacı, 13 tonluk şapkaların Paskalya Adası’ndaki Moai heykellerinin tepesine nasıl koyulduğunu araştırdı.

TM DİJİTAL HABER MERKEZİ

Büyük Okyanus’un güneyinde yer alan Paskalya Adası’ndaki Moai heykelleri ve kafalarındaki 13 tonluk devasa şapkaların arkasındaki sır perdesi aralandı.

Science Daily’de yer alan bilgilere göre, volkanik tüflerden oyulan dev heykeller bir taş ocağından, kafalarındaki volkanik cüruftan yapılan dev kırmızı şapkalar ise bir başka taş ocağından geliyor.

Önceki çalışmalarda, yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 81 ton ağırlığında olan heykellerin bir buzdolabı gibi taşındıkları ortaya koyulmuştu. Söz konusu öncül çalışma ekibi içerisinde bulunan antropolog Carl P. Lipo, bu heykellerin temel fizik kuralları ışığında taşındığını, bazılarının ise taşınırken kırıldıklarının tespit edildiğini aktardı.

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 13 ton ağırlığındaki dev şapkaların ise ada boyunca yuvarlandığını, fakat yine de son anda yukarı taşınmaları gerektiği belirtildi.

Güncel araştırma ekibi içerisinde yer alan antropolog Sean W. Hixon, söz konusu şapkaların nasıl taşındığı ve heykellerin tepesine nasıl kaldırıldıklarıyla ilgilendiklerini açıkladı.

Araştırmacılar, ismini Paskalya Adası’nda yerleşik Rapa Nui halkından alan dev kırmızı şapkaların birçok fotoğrafını çekerek bunları bütün detaylarıyla üç boyutlu olarak tasarladı.

Bütün şapkaların aynı yoldan taşındığını ve aynı şekilde yerleştirildiklerini düşündüklerini ifade eden antropolog Hixon, “Bu nedenle bütün heykellerde ve bütün şapkalarda birebir örtüşen özellikleri inceledik.” dedi.

Öncül araştırmacılar, heykellerin ve şapkaların, ayağa kaldırılmadan önce birleştirildiklerini ortaya koymuşlardı. Fakat kırık ya da bir kenarda bırakılmış heykeller ve bunların taşındığı yollarda bulunan kalıntıların, heykel ve şapkaların kaldırılmadan önce birleştirildikleri düşüncesine ters düştüğü anlaşıldı. Bu kapsamda, şapkaların, ayakta duran heykellere yükseltildiği düşünüldü.

En iyi açıklamanın “şapkaların heykellere kadar yuvalandıkları” yönünde olduğunu belirten antropolog Lipo, “Şapkalar, Moai heykellerin getirildiklerinde kaldıraç tekniği kullanılarak büyük rampalardan heykellerin tepesine taşındı.” diye konuştu.

Bu noktada, 13 ton ağırlığındaki şapkaların dev heykellerin tepesine taşınması için yaklaşık 15 işçinin yeterli olacağı düşünülüyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ