İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin yaklaşık 18 milyar dolarlık ihracatı ile dünyanın 6’ncı büyük hazır giyim tedarikçisi olduğunu belirterek, "Katma değerli, markalı üretim ile küresel rekabette 3 büyük oyuncudan biri olmayı hedefliyoruz." dedi.

Avrupa Giyim ve Tekstil Konfederasyonu (EURATEX) İstanbul Kongresi ile 12. İstanbul Moda Konferansı eş zamanlı olarak İHKİB, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ve Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası (TTSİS) ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan İHKİB Başkanı Gültepe, Türk hazır giyim endüstrisinin küresel bir oyuncu olduğunu aktararak, "Mütevazı olamayacağım. Üretimde marka, hızlı modada lider ülkeyiz. 3 haftada sipariş teslim edebiliyoruz. Daha da önemlisi küresel ölçekte en az 5 marka çıkarmak istiyoruz." dedi.

Gültepe, bu noktaya tüm paydaşların dayanışması ve "ortak akıl" ile geldiklerini ifade ederek, Türkiye’nin, yaklaşık 18 milyar dolarlık ihracatı ile dünyanın 6’ncı büyük hazır giyim tedarikçisi olduğunu ve katma değerli, markalı üretim ile küresel rekabette 3 büyük oyuncudan biri olmayı hedeflediğini kaydetti.

Hazır giyim ihracatlarının ocak-eylül döneminde 13,2 milyar dolar olduğuna işaret eden Gültepe, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eylül ayında yüzde 3,2 artıdayız. Özellikle 50 milyar dolar ihracat hedeflenen ABD'ye eylül ayında yüzde 31,4'lük artışımız dikkati çekiyor.

İstanbul Moda Konferansı için bir araya gelen sektör bileşenleri olarak bu hedefe inanıyoruz. Kamu otoritesinin desteği arkamızda. Önümüzdeki süreçte oyunun kuralını Endüstri 4.0 ve sürdürülebilirlik belirleyecek. Kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik konusunda güçlü bir altyapımız var. Özel sektör ve kamu otoritesi olarak aynı hedefe kilitlenmiş durumdayız."

"Sürdürülebilirlik ve teknik tekstil, geleceğimizi belirleyecek"

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz de tekstil endüstrisinin önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade ederek, 4 bini aşkın üyesi bulunan İTHİB’in süreci çok yakından takip ettiğini söyledi.

Öksüz, 2018’i yaklaşık 8,5 milyar dolar ihracat ile kapattıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazar payımızı daha da artırmak için yenilikleri takip etmek, dünyanın evrildiği yönleri görmek ve buna uygun projeler üretmek zorundayız. Sürdürülebilirlik ve teknik tekstil, geleceğimizi belirleyecek iki önemli başlık olarak önümüzde duruyor. Bizim de yakından takip ettiğimiz sürdürülebilirlik, hem kaynakların verimli kullanılması hem de ticaretin ana argümanları arasında ilk sıralara çıkması açısından önem taşıyor. Bu süreçte EURATEX İstanbul Kongresi ve İstanbul Moda Konferansı’ndan edineceğimiz bilgiler sektörümüze ışık tutacak, geleceğimizi aydınlatacak."

"Yeni markalar çıkarmaya en hazır ülkeyiz"

TGSD Başkanı Hadi Karasu ise bu yıl 12’ncisi düzenlenen İstanbul Moda Konferansı'nı "collaboration, beter together (iş birliği ve birlikte daha iyiyiz)" teması ile düzenlediklerini söyledi.

Temaya uygun olarak İstanbul Moda Konferansı'nın 12'ncisinde sektörün önde gelen 4 önemli birliği ve STK’sının yanı sıra EURATEX ile iş birliği yaptıklarını vurgulayan Karasu, şunları kaydetti:

"Türkiye, hazır giyimde düğmesinden fermuarına kadar bütün yan sanayi dalları ile birlikte entegre donanıma sahip ve güçlü bir ekosistemi olan iki ülkeden biri. Ayrıca, sürdürülebilirlik konusunda da çok güçlü bir altyapıya sahibiz. Bu güçlü altyapımızla küresel ölçekte yeni markalar çıkarmaya en hazır ülkeyiz. Dünya moda endüstrisinin geleceğinde bugünden çok daha fazla söz sahibi olacağımıza inanıyorum. Ülkemize ve dünyamıza katkılarından dolayı Türk moda endüstrisi ile gurur duyuyorum."

"Sektörümüzde daha fazla iş birliği gerektiriyor"

TTSİS Başkanı Ahmet Topbaş, ülke genelinde 57 yıldır işveren ve çalışanlar arasındaki iş barışını tesis ettiklerini söyledi.

Tekstil ve hazır giyimde entegre yapıyı koruyan ve katma değeri yükselten tüm projelere tam destek sağladıklarını aktaran Topbaş, şunları kaydetti:

"Tedarikçisi olduğumuz büyük markaların bugün üzerinde önemle durdukları sosyal uygunluk, çalışan hakları ve sürdürülebilirlik sendikamızın yıllardır savunduğu örgütlü çalışma koşullarının da temelini oluşturuyor. Teknolojinin baş döndürücü hızıyla sektörümüzde değişen iş yapma modelleri, Endüstri 4,0'a uyum süreci, çalışma hayatındaki yeni normlar, sektörümüzde daha fazla iş birliği gerektiriyor. EURATEX Konvansiyonu ve İstanbul Moda Konferansı, bu iş birliğinin güzel bir örneğini teşkil ediyor."

"Güncellenmiş Gümrük Birliği, ilişkilerimizde yeni bir ilerleme sağlayabilir"

EURATEX Yönetim Kurulu Başkanı Alberto Paccanelli de İstanbul’da olmaktan ve Türk hazır giyim giyim endüstrisi ile iş birliği yapmaktan büyük bir gurur duyduğunu ifade etti.

EURATEX’in 170 bin şirket ve yaklaşık 1,7 milyon çalışan ile 180 milyar avro ciro oluşturduğunu anımsatan Pacanelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, tekstil ve hazır giyimde AB'nin üçüncü büyük tedarikçisi. İki taraf arasında ekonomik ve ticari ilişkiler son 10 yıldır büyüyor. Ekonomilerinin gelişimi için AB ve Türkiye arasında güçlü bir ortaklık çok önemli. AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği var ancak mevcut koşullarda yeterli değil. Güncellenmiş bir Gümrük Birliği, karşılıklı yararlarla ilişkilerimizde yeni bir ilerleme sağlayabilir. AB ve Türkiye tekstil endüstrileri olarak, biz ticaretin önündeki teknik engellerle mücadelenin öncelikli olduğu konusunda anlaştık. Ancak her iki taraftaki politik kaygılar bu modernleşme sürecini durdurduğu için üzgünüz. Liderlerimizi ekonomiyi ilk sıraya koymaya çağırıyoruz; servet üreten ve iş yaratan ekonomidir. Türkiye ve AB tekstil endüstrileri kısıtlama olmadan ve daha verimli ve daha fazla çalışmak zorunda."

250 milyon dolarlık satış hedefleniyor

Eş zamanlı düzenlenen EURATEX Kongresi ve İstanbul Moda Konferansı'nda, küresel moda endüstrisinin geleceği, sürdürülebilir ekonomi ile yeni trendler mercek altına alınıyor.

Konferansın ikinci gününde ihracatçılarla 50 global alıcı arasında gerçekleştirilecek B2B görüşmelerde 250 milyon dolarlık satış hedefleniyor.

(AA)