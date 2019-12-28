Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından bu yıl "Edebiyat ve Gençlik" temasıyla düzenlenen "11. İstanbul Edebiyat Festivali" başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, Fatih, Zeytinburnu, Pendik ve Sultanbeyli belediyelerinin desteğiyle hayata geçirilen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivalin açılış töreni Kızlarağası Medresesi'nde yapıldı.

Nur Haktan'ın sunuculuğunu yaptığı programda konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, "İstanbul'a festival çok yakışıyor. İstanbul'a sempozyumlar ve kültürel her türlü çalışma çok yakışıyor. Çünkü İstanbul, medeniyet coğrafyamızın mana başkentidir. Bu mana başkentinin yetiştirdiği şair ve yazarlar da o manayı asla unutmayacak, o maneviyat çerçevesinde üretmeye devam edecekler." dedi.

Zaman zaman "Edebiyat ve gençlik bitti mi?" diye konuşulduğunu aktaran Bıyıklı, "Bu topraklarda şiir de, edebiyat da, aşk da, coşku da bitmez. Biz Yazarlar Birliğinde gençlerle yaptığımız her programdan sonra yenileniyoruz ve geleceğe dair ümidimizi de yeniliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bıyıklı, Yusuf Has Hacib'in "Memleketler silahla alınır ama kalemle korunur" sözünü hatırlatarak, "Buradaki bütün kalem erbabını biz kültür cephemizin askerleri olarak görüyoruz. Buradaki varlığımızı da bir kültür nöbeti olarak görüyoruz. İnşallah sizlerin desteğiyle bu kültür nöbetini sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TYB edebiyatın pınarı ve kaynağı olmuştur"



TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Türkiye Yazarlar Birliğinin 41. yılına gelmiş, kültür, sanat ve fikir hayatımıza katkı sunmaya çalışan gönüllü bir teşekkül olduğunu anımsatarak şunları kaydetti:

"Bu meşaleyi yaktıklarında ülkemizin kültür ortamı, edebiyat ortamı çok kuraktı. Bugün çok güzel faaliyetleri artık birlikte yapıyoruz. TYB bu anlamda edebiyatın pınarı, kaynağı olmuştur. Festivalin bu yılki temasının edebiyat ve gençlik olması çok değerli. Bu bir marka haline geldi. İstanbul sınırlarını aşıp artık Türkiye'de ses getiren bir program. İstanbul'un kendinden doğan bir kültür ve edebiyat iklimi var."

Festivalin ve faaliyetlerin dünyaya açılması gerektiğini belirten Arıcan, "Edebiyat, kültür ve sanat sivil ortamda neşet ediyor. Resmi ortamlarda sadece yol açabiliyorsunuz, destek olabiliyorsunuz. Edebiyat ocaklarının tüttüğü ortamlar sivil ortamlar. TYB yıllardır yazar okullarını ısrarla sürdürdü. Bu okullardan çok değerli isimler yetişiyor. Bu isimlerin dünyaya açılması gerekiyor. Belki uluslararası bir edebiyat festivaline dönüştürmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Okurla ve yazarla birlikte olmaya devam edeceğiz"



İTO Yönetim Kurulu üyesi Münir Üstün ise İstanbul Ticaret Odası olarak kıymetli bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduklarını ve bundan sonra da kalemle, kitapla, okurla ve yazarla birlikte olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Üstün, "Türkiye'de kitap okunmuyor, Japonya çok kitap okuyor" gibi haberleri anımsatarak, "Ben size güzel haberler söyleyeyim, Türkiye geçen yıl yayıncılıkta Ağustos 2018'e kadar dünyada 10'uncu sıradaydı. Dünyada yeni başlık yayınlamada İtalya'yı geçmiş durumdayız, Fransa'yla kafa kafayayız, 65 bin yeni başlıklı kitap çıkartmaktayız." dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, geçen yıldan bu yana değişen tek şeyin işbirliği yapılan kurum ve kuruluşların artması olduğunu söyledi.

Festivale katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Arısoy, "11. İstanbul Edebiyat Festivali'nin gençlerimizin yeni bir dünya kurmalarına katkı sağlamasını ümit, temenni ve niyaz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, etkinliğin yapıldığı TYB İstanbul Şubesinin bulunduğu Kızlarağası Medresesi'nin Fatih ilçe sınırlarında yer aldığını anımsatarak, bu tür faaliyetlere destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Fatih Belediyesi olarak açtıkları 4 kütüphanenin sabah 8'den gece 12'ye kadar çocuk ve gençlerle dolup taştığını ifade eden Turan, "Gençlerde müthiş bir potansiyel var, bizler kamu olarak sadece değer üretecek mekanizmaları işletmemiz lazım." dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Bu festivali kültür dünyamıza armağan eden TYB İstanbul Şubesine bir kültür dostu olarak, bir okuyucu olarak özellikle ekibinize katkısı olan herkese hocalarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Her zamanın güzel bir penceresi vardır"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Türkiye'de güzel şeyler oluyor her zamanın mutlaka güzel bir penceresi ve perspektifi vardır. Mesele zamanı ve anı değerlendirmek ve geleceğe yönelmektir." dedi.

Türkiye'de özellikle son yıllarda kültür adına çok önemli işler yapıldığını hatırlatan Yılmaz, "Mesele ne yaptığımız, niye yaptığımız ve nereye doğru gittiğimiz sorusuna sağlıklı bir cevap oluşturabilmektir." dedi.

Yılmaz, faaliyetlerimizin sayısından ziyade muhtevasının ve yapılan faaliyetlerin toplumu nereye taşıdığının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

"Yazmak insanı gençleştirir, yeniler, tazeler, diriltir"



TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan, İstanbul Edebiyat Festivali'nin 11.'sinin yapılmasının bir edebiyat ve kültür hadisesi olduğunu belirterek, "Türkiye'de çok devamsız işler oluyor. Bir iki defa parlak kuyruklu yıldızlar gibi faaliyetler yapılıyor, arkası gelmiyor ve bunlar kaybolup gidiyor. Israrla ve kararla sürdürülen Edebiyat Festivali 11. yılında artık Türkiye'nin kültür ve edebiyat tarihine mal olmuş bir faaliyettir." dedi.

Festivalin TYB'nin süreklilik arz eden faaliyetleri arasına katılan güzel bir etkinlik olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Halis edebiyat hep gençtir. Yazmak insanı gençleştirir, yeniler, tazeler, diriltir. Yazmak sorumluluğumuzdur ki insanca varlığımızı, yüzyılları, binyılları aşarak günümüze taşıyor. Her yazma hamlesi sonsuzluğa doğru bir atılış. Yok olmaya karşı bir meydan okuyuş. Ezel aşinalığını ebede ulaştırma gayreti."

Edebiyatın insanca varlığı inşa ettiğini vurgulayan Doğan, "Yazarlığın sanat tarafı, doğrudan yaşla ilişkilendirilebilir mi? Elbette belirli bir bilgi ve kültür seviyesine ulaşmak, olgunlaşmak zaman ister. Fakat istisna sayılmayacak bir hayli şairimiz, edebiyatçımız genç yaşta edebiyat alemimizin yıldızı olmuşlardır. Türk edebiyatının en büyük şairleri 20'li yaşlarda büyük eserler ortaya koymuşlardır." dedi.

İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya, festivale katılmaktan büyük bir gurur, onur ve sevinç duyduğunu belirterek, "Türkiye'nin her bir tarafından gelen yazarlarımız edebiyatçılarımız hocalarımızla ve özellikle gençlerle burada bir araya gelmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Biliyorum ki gençlerin içerisinde kaynayan cevherler var. Biz kamu yöneticileri olarak sadece bunu ortaya çıkartacak ortamlar oluşturabilirsek onlar zaten yollarını bulacaklar." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, programın edebiyat sevgisinin ve edebiyata olan ilginin artmasına vesile olmasını temenni etti.

Geçmişine, edebiyatına ve kültür değerlerine bağlı bir milletin önemine dikkati çeken Turan, "Edebiyatı olmayan milletlerin medeniyeti olmaz. Milletimizin de bugün itibariyle edebiyatla ilgisi oranında geleceğinden bahsetmek mümkündür." diye konuştu.

Üç gün boyunca 30'dan fazla oturumda 70'in üzerinde konuşmacının edebiyatseverlerle buluşacağı festivalin açılış konuşmaları ayrıca, işitme engelli katılımcılar için işaret diline tercüme edilerek aktarıldı.

Açılış programına Ali Ural, Ali Haydar Haksal, İsmail Halis, Bahadır Yenişehirlioğlu ve belediyelerin kültür müdürlerinin de arasında bulunduğu çok sayıda edebiyatçı ve yazar katıldı.

Festival Programı



Müzik ve şiir dinletilerinin de yer alacağı etkinlik kapsamında tiyatro ve belgesel film gösterimleriyle kitap hediye edilecek çeşitli yarışmalar da düzenlenecek.

Yusuf Kaplan, Ümit Meriç, Savaş Ş. Barkçin, Ahmet Murat, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Aykut Ertuğrul, Güray Süngü ve Turgay Anar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda konuşmacı, etkinlik süresince Kızlarağası Medresesi, Akademi Beyoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Kütüphanesi, Pertevniyal Lisesi ve Üsküdar Ali Fuat Başgil Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşecek oturumlarda edebiyat ve gençlik ilişkisini irdeleyecek.

"Roman", "deneme", "şiir" ve "hikaye" dalında özel ödüllerin takdim edileceği festival, 28 Aralık'ta sona erecek.

(AA)