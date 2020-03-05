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05 Mart 2020 Perşembe 10:45:56 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 10:46:46

1000 yazardan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek bildirisi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin öncülüğünde 1000 yazarın imzasıyla hazırlanan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek bildirisi açıklandı.

Şairler, yazarlar, yayıncılar ve gazetecilerin katılımıyla TYB İstanbul Şubesi'nde yapılan basın toplantısı, şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dursun Gürlek, Şerif Aydemir, Yavuz Bülent Bakiler, Bestami Yazgan, Nejdet Külünk, Ekrem Kızıltaş, Muzaffer Doğan, Rahim Er, Yusuf Dursun'un yanı sıra pek çok ismin katıldığı toplantıda destek konuşmaları yapılırken, bazı şair ve yazarlar da milli değerler üzerine şiirler okudu.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, burada yaptığı konuşmada, bildirinin internetten 3 dilde yayınlanacağını söyledi.

Hala bildiri için isimlerini gönderen yazarların olduğunu belirten Bıyıklı, vatansever aydınların sesinin, en az vatan düşmanları kadar çıkması gerektiğini vurguladı.

Bıyıklı, her zaman devletin, milletin, askerin ve hükümetin yanında olduklarını, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin ilk vakitlerinde de 1000 yazarın imzasıyla bildiri yayınladıklarını dile getirdi.

"Küresel planlar Anadolu'ya yöneldi"


İmza atan yazarlara teşekkür eden ve yeni imzalar için çağrıda bulunan Bıyıklı, "Bugün de kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu, devletimizin küresel güçlere ve zalim rejimlere karşı vermiş olduğu mücadelede her daim kalem ordusu olarak yanında bulunduğumuzu ifade etmek istedik ve bunun için bildirimizi imzaya açtık." dedi.

Bıyıklı, Fethi Gemuhluoğlu'nun "Gün gelir Anadolu Beylerbeyliği'ni bile size çok görürler" sözünü hatırlatarak, o günün geldiğini ve bütün küresel planların Anadolu'ya yöneldiğini ifade etti.

Milli mücadele dönemlerinde şair ve yazarların en önde bulunduğuna dikkati çeken Mahmut Bıyıklı, edebiyat dünyasına da Suriye'de yaşanan zulme karşı üretimde bulunma çağrısı yaptı.

"Türkiyemizin ahlakı ve izzeti temsil ettiğine şahitlik ediyoruz"

Mahmut Bıyıklı'nın okuduğu bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Medeniyetler beşiği coğrafyamızın emperyalistler tarafından payimal edilmesi teşebbüsüne ve küresel güçlerin maşası terör örgütlerinin sınırlarımıza yönelik tecavüzlerine karşı destansı bir mücadele veren kahraman ordumuzun yanında olmak, bu toprakların kıymetini bilen her namuslu aydının görevidir. Kritik zamanlarda ortaya çıkarak efendilerinin emrini yerine getirmek için yarışan, her fırsatta gayri milli açıklamalar yapan müstemleke aydınlarını da tarih elbette hak ettikleri sıfatlarla yazacaktır. Ölümü öldürenlerin karargahı, Peygamber ocağı ordumuz, geçmişten günümüze pek çok noktada asil mücadelesini verirken kalemin namusunu müdafaaya azmetmişler olarak, günün ülkemize omuz verme günü olduğunu ilan ediyoruz.

Zalim rejimler ve onların destekçilerinin insanlığını kaybetmiş, vicdanı kararmış faydacılığına karşı mazlumların umudu Türkiyemizin ahlakı ve izzeti temsil ettiğine şahitlik ediyoruz. Türkiye'nin yazarları olarak, kötülüğün kol gezdiği coğrafyamızda meydana gelen zorbalıklara duyarsız kalmamız, kör, dilsiz, sağır kesilmemiz söz konusu olamaz. Feraset sahibi milletimizin dualarıyla zaferden zafere koşacağına inandığımız Mehmetçiğimizin, aziz ülkemizin varlığını ve birliğini tehdit eden her güce karşı meşru haklarını kullanmasını gönülden destekliyoruz. Türkiye'nin yazarları olarak, dün olduğu gibi bugün de dünyanın iyiliği, coğrafyamızın selameti için mücadele veren askerimizin, hükümetimizin, ordumuzun, milletimizin her zaman yanında olduğumuzu tüm dünya kamuoyuna bildiriyoruz."

Bildiride imzası bulunan bazı isimler şöyle:

D. Mehmet Doğan, Ali Ural, Leyla İpekçi, Yusuf Kaplan, Turan Koç, Adem Turan, Hilal Kaplan, Fadime Özkan, Ayşe Olgun, Bahadır Yenişehrlioğlu, Dursun Gürlek, Ömer Lekesiz, Ekrem Kızıltaş, Mehmet Emin Ay, Hasan Kaçan, Ahmet Yenilmez, Nurullah Genç, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Muhsin İlyas Subaşı, Bedri Gencer, Üstün İnanç, Ahmet Turgut, Mustafa Özçelik, Senai Demirci, Hayrettin Orhanoğlu, Uğur Uzunok, Zeki Bulduk, Abdulbaki Kömür, Rıdvan Canım, Abdulkadir Emeksiz, İsmail Halis, Mehmet Aycı.

(AA)

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