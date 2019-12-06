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06 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 00:08:00

Zencefil şurubu öksürüğü kesiyor

Dilimlenmiş zencefil, su ve şekerle hazırlanan doğal şurup öksürüğü anında geçiriyor, soğuk algınlığına iyi geliyor.

Öksürük, başladı mı kolay kolay geçmeyen, zaman zaman insanın krize bile girmesine neden olan, önemli bir sağlık sorunudur. Gece uykulardan uyandıran ya da önemli bir toplantı sırasında sizi zor durumda bırakabilen öksürük krizlerinden kurtulabilmek için özellikle bitkilerden yararlanmak gerekir. Bitkisel tedavi uzmanları, öksürüğü anında kesmek için zencefil şurubunu öneriyor. 100 gram ince dilimlenmiş zencefil, bir bardak şeker ve bir bardak suyla hazırlanan şurup kısa sürede öksürüğü geçiriyor. 

KURKUMİN MADDESİ İÇERİR

Zencefilden elde edilen faydaların çoğu, içinde gingerol adı verilen aktif bir bileşenin varlığından kaynaklanır. Zencefil, karbonhidrat, lif ve protein açısından da zengindir. Mineraller bakımından sodyum, demir, potasyum, magnezyum, fosfor ve çinko bulunur. C vitamini, folat, B6 vitamini, riboflavin ve niasin içerir. İçerisinde pantotenik asit, beta-karoten, kapsaisin, kurkumin, kafeik asit ve salisilat gibi birçok antienflamatuar ve antioksidan bileşik bulunur. Ayrıca, zencefildeki shogaol, zerumbone, terpenoidler, flavonoidler, paradol ve zingerone gibi aktif bileşiklerin varlığı sağlığa birçok fayda sağlar.

KARANFİLLE KARIŞTIRIN

Karanfilin içerisindeki uçucu bileşenler, ağız ve boğaz yolu iltihaplarında, bakteri ve virüslerin yol açtığı enfeksiyonlarda, antiseptik ve ağrı hissini azaltıcı etkiye sahiptir. Zencefilin içerisindeki bazı bileşenlerin de iltihap giderici etkisi düşünüldüğünde, bir yemek kaşığı bal, bir çay kaşığı kadar toz zencefil ve bir çay kaşığı kadar karanfille karıştırılarak kür halinde içilebilirsiniz. Bu karışıma limon da ekleyerek, günde 1-2 tatlı kaşığı içebilirsiniz.

TARÇINLA KARIŞTIRIN

BİR yemek kaşığı bal, bir çay kaşığı toz zencefil, bir çay kaşığı toz karabiber, bir çay kaşığı toz tarçın ve yarım limonu karıştırarak gün içinde, öğün aralarında, mide boşken günde 2-3 tatlı kaşığı tüketerek öksürüğün tahriş edici etkisini azaltabilirsiniz.

MEYANKÖKÜ DE ETKİLİDİR

Bitkisel tedavi uzmanları, öksürüğü kesmek ve boğaz ağrısını dindirmek için meyanköküyle hazırlanan karışımı da öneriyor. Bir tatlı kaşığı öğütülmüş meyankökü, bir tatlı kaşığı şahtere ve bir tatlı kaşığı toz zencefili bir bardak kaynatılmış suyun içerisine ilave ederek 3-5 dakika demleyin. Gün içerisinde 2-3 fincan kadar tüketilebilirsiniz.

BOĞAZ AĞRISINI DİNDİRİR

Yürütülen birçok çalışmada, bağışıklık sistemini güçlendirici, kanser karşıtı, yangı ve spazmları iyileştirici etkileri ortaya konulan toz karabiberin, öksürüğe karşı meyvesini demleyerek gargara yapabilirsiniz. Ayrıca yine tane karabiberi ılık suda demleyip 1 tatlı kaşığı bal ilavesiyle içebilirsiniz. Fakat reflü, gastrit ve ülser gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarınız varsa bu çaydan sınırlı tüketmeniz gerekiyor. Günde 2-3 tatlı kaşığı kadar tüketilen bu karışım boğaz ağrılarını geçiriyor.

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