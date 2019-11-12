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12 Kasım 2019 Salı 11:51:52 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 11:52:38

'Zatürre çocuk ölümlerinin yüzde 16'sından sorumlu'

Zatürrenin dünya genelinde çocuk ölümlerinin yüzde 16'sından sorumlu olduğu ve her yıl yaklaşık 700 bin çocuğun zatürreden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Türk Toraks Derneği (TTD) Genel Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıbbi adı pnömoni olan zatürrenin, akciğerin iltihaplanması olarak tanımlandığını söyledi.

Zatürrenin, başta bakteriler olmak üzere, virüsler ve mantarlar gibi çeşitli mikroplara bağlı olarak geliştiğini dile getiren Bayram, en sık görülen, hekime başvurmaya neden olan, en fazla ölüme yol açabilen hastalıklar arasında yer aldığına işaret etti. Prof. Dr. Bayram, zatürrenin, özellikle çocuklarda, 65 yaş üstü yaşlılarda, böbrek, şeker, kalp veya akciğer gibi kronik hastalığı bulunanlarda, sigara kullananlarda, bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık veya ilaç kullanımında daha sık görüldüğünü belirtti.

Prof. Dr. Bayram, zatürrenin, tüm dünyada tedavi giderlerinin, iş-okul günü kayıplarının ve ölümlerin büyük bir kısmından sorumlu olduğunun altını çizerek "Dünyada, her dakika 2 çocuk zatürreden dolayı hayatını kaybetmektedir. Zatürre, bütün dünyada çocuk ölümlerinin yüzde 16'sından sorumludur. Her yıl yaklaşık 700 bin çocuk zatürreden ölmektedir. Ülkemizde 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yüzde 13,5'inden zatürrelerin de dahil olduğu alt solunum yolu enfeksiyonları sorumludur. Zatürre, yetişkinlerde de mikrobik hastalıklar içinde en fazla ölüme yol açan hastalıktır." diye konuştu.

"Grip ve benzeri solunum yolu enfeksiyonları da zatürreye zemin hazırlar"

TTD Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Cenk Babayiğit de bazı zatürre türlerinin hasta kişiden sağlam kişilere doğrudan bulaşma riski bulunduğuna işaret etti.

Hastalığın genellikle, hastanın kendi ağız, boğaz veya sindirim kanalında bulunan mikropların akciğere ulaşmasıyla meydana geldiğini anlatan Babayiğit, "Normal durumlarda hastalığa neden olmayan bu mikroplar, vücut savunması zayıf düşmüş kişilerde zatürre oluşturur. Bu nedenle zatürrenin ortaya çıkmasında bulaşmadan çok, kişinin vücut direncini düşüren risk faktörleri rol oynamaktadır. Grip ve benzeri solunum yolu enfeksiyonları da zatürreye zemin hazırlar." uyarısında bulundu.

Doç. Dr. Babayiğit, çocuklarda, özellikle 1 yaş altındaki bebeklerde, erken doğan bebeklerde zatürreye yol açan mikroplarla enfeksiyonun daha kolay oluşabildiğinin altını çizerek "Çocukluk yaş grubunda yetersiz beslenme, anne sütü ile beslenememe, kalabalık yaşam koşulları, başta sigara olmak üzere ev içi ve ev dışı hava kirliliği ve özellikle eksik aşılanmanın zatürre gelişimine zemin hazırlayan faktörlerdir." dedi.

(AA)

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