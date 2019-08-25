Zambak yağıyla ağrıları dindirin

Cildi güzelleştirdiği bilinen zambak bitkisinin ağrı dindirici özelliği de var. Latince adı lilium candidum olan zambak, zambakgiller familyasının gövdesi dik, güzel ve iri çiçeklere sahip, yaklaşık 110 türü olan bitkisidir. Bir metreye kadar uzayabilen zambağın çeşitli renkleri vardır fakat beyazının sağlık açısında önemi büyüktür.

Bitkisel tedavi uzmanları, beyaz zambaktan evde kolayca hazırlanabilen yağın içinde, bol miktarda, demir, iridin, tanen, reçine ve uçucu yağ bulunduğunu belirtiyor. Zambak yağı bu sayede etkili bir ağrı kesicidir. Ağrı vücudun neresinde olursa olsun, zambak yağından faydalanılarak bu ağrıdan kolayca kurtulmak mümkündür. Özellikle diş ağrıları zambağın uzmanlık alanındadır. Diş ağrısı ve iltihapları giderici etkisi vardır.

Romatizma ve kas ağrılarını da azaltır. Kulak ağrısını geçirir. Bunun için ağrıyan kulağa bir damla zambak yağı damlatmak yeterlidir. Baş ağrısını geçirmek için içine sirke ve bal eklenebilir. El ve ayaklarda oluşan nasırları geçirmeye yardım eder. Bu etkiden faydalanmak isteyenler, bir miktar zambak yağını bir bez yardımıyla nasırlarına sürüp bu bölgeyi bir süre bezle kapalı tutabilir. Masaj yağı olarak da kullanılabilir.

SİNİR SIKIŞMASINI GEÇİRİR

Banyo esnasında ve banyo sonrasında kullanıldığında rahatlatıcı etki gösterir. Kurumuş tırnakların ve tırnak derilerinin yumuşamasını sağlar. Çatlamış dirsekleri yumuşatarak acımalarının ve ağrı önüne geçer. Ciltteki kaşınmanın, yangının ve rahatsızlık hissinin önler. Sivilce ve aknelerin oluşumunu engelleyici nitelikte etki gösterir. El bilekleri ve parmaklarda oluşan, ayaklarda meydana gelen sinir sıkışmalarını rahatlatır, gevşeme sağlar.

KENDİNİZ YAPABİLİRSİNİZ

Beyaz zambak yağını, evde kendi imkanlarınızla yapabilirsiniz. Bunun için, öncelikle 3 avuç dolusu zambak çok ince bir şekilde kıyılır. Daha sonra içi zeytinyağı dolu kavanozun içine konulur ve kavanozun ağzı kapatılır. Bu kavanoz, 2 hafta boyunca güneşte bekletilir. Daha sonra, kavanoz kaynar su içerisinde kaynatılır. Son olarak, kavanozun içerisindeki madde ince bir tülbent yardımıyla süzülür. Böylece zambak yağı elde edilmiş olur.

DOĞAL BOTOKS

İçerdiği maddeler sayesinde cildi gerginleştirir. Kırışıklıkları azaltır, kişiye genç görünüm kazandırır. Adeta botoks etkisine sahiptir. Özellikle bacaklarda görülen selülitlerden de bu yağ sayesinde kurtulmak mümkündür. Selülit oluşumunu engellediği gibi mevcut olanların da rahatsız edici portakal kabuğu görüntüsünün yok edilmesine yardımcı olur. İyi bir nemlendiricidir. Yüzü ve göz altlarını nemlendirir. Gözaltı torbalarının inmesine ve renklerinin normale dönmesini sağlar. Cilde parlaklık ve canlılık katarak ışıldamasını sağlar. Lekelerin, güneşin bıraktığı izlerin, hamilelik ve kilo alıp verme gibi durumların sebep olduğu çatlakların giderilmesine yardımcı olur.