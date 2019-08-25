Zambak yağıyla ağrıları dindirin

  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    281,8050
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş, Medel için Bologna ile prensip anlaşmasına vardı Beşiktaş, Medel için Bologna ile prensip anlaşmasına vardı
Endonezya'da yolcu gemisindeki yangın: 3 kişi öldü Endonezya'da yolcu gemisindeki yangın: 3 kişi öldü
Kan emici John Bass: ABD için Afganistan'daki barış konusu önceliklidir Kan emici John Bass: ABD için Afganistan'daki barış konusu önceliklidir
İspanya basını Fenerbaheç'nin Dabbur’la ilgilendiğini yazdı İspanya basını Fenerbaheç'nin Dabbur’la ilgilendiğini yazdı
Pentagon: Bir Türk ve bir Amerikalı general Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçtu Pentagon: Bir Türk ve bir Amerikalı general Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçtu
Hikmet Karaman: Bu sezon ligde 1 takım düşsün Hikmet Karaman: Bu sezon ligde 1 takım düşsün
İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, Rafinha’nın transferi için karşı karşıya geldi İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, Rafinha’nın transferi için karşı karşıya geldi
F.Bahçe, Nordtveit’i gündemine aldı F.Bahçe, Nordtveit’i gündemine aldı
Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Vedat Muriqi: 3’te 3 yapıp, milli araya çok güçlü girmeyi hedefliyoruz Vedat Muriqi: 3’te 3 yapıp, milli araya çok güçlü girmeyi hedefliyoruz
TSK'dan Pençe mesaisi: 9 PKK'lı terörist bombalanarak etkisiz hale getirildi TSK'dan Pençe mesaisi: 9 PKK'lı terörist bombalanarak etkisiz hale getirildi
Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı
Siirt ve Tunceli'de terörist avı: Sayı 4'e yükseldi Siirt ve Tunceli'de terörist avı: Sayı 4'e yükseldi
Kerkük'e terör örgütü DEAŞ'tan havan saldırısı: 5 ölü, 6 yaralı Kerkük'e terör örgütü DEAŞ'tan havan saldırısı: 5 ölü, 6 yaralı
Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Ürdün'de ülkeye sigara girişini kısıtlayan hükümete protesto Ürdün'de ülkeye sigara girişini kısıtlayan hükümete protesto
Sudan Başbakanı: 8 milyar dolar dış yardıma ihtiyacımız var Sudan Başbakanı: 8 milyar dolar dış yardıma ihtiyacımız var
Terör örgütü PKK'nın belini "Kıran Operasyonu": Ölü sayısı 8'e çıktı Terör örgütü PKK'nın belini "Kıran Operasyonu": Ölü sayısı 8'e çıktı
Efsane aslında kelmiş! Perukla gizlemiş Efsane aslında kelmiş! Perukla gizlemiş
Zambak yağıyla ağrıları dindirin Zambak yağıyla ağrıları dindirin
Mısır, Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısını kapatma kararı aldı Mısır, Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısını kapatma kararı aldı
Okan Buruk: Sıkıntımız gol atamamak! Okan Buruk: Sıkıntımız gol atamamak!
Karadeniz sele teslim! Bu kez Terme'yi vurdu Karadeniz sele teslim! Bu kez Terme'yi vurdu
Herkes talihliyi bekliyor! 36.5 milyon sahibini buldu Herkes talihliyi bekliyor! 36.5 milyon sahibini buldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 01:06:50

Zambak yağıyla ağrıları dindirin

Beyaz zambak ve zeytinyağıyla hazırlayacağınız karışım, diş, migren, romatizma ve kas ağrılarını kısa sürede geçirecek.

Cildi güzelleştirdiği bilinen zambak bitkisinin ağrı dindirici özelliği de var. Latince adı lilium candidum olan zambak, zambakgiller familyasının gövdesi dik, güzel ve iri çiçeklere sahip, yaklaşık 110 türü olan bitkisidir. Bir metreye kadar uzayabilen zambağın çeşitli renkleri vardır fakat beyazının sağlık açısında önemi büyüktür. 

Bitkisel tedavi uzmanları, beyaz zambaktan evde kolayca hazırlanabilen yağın içinde, bol miktarda, demir, iridin, tanen, reçine ve uçucu yağ bulunduğunu belirtiyor. Zambak yağı bu sayede etkili bir ağrı kesicidir. Ağrı vücudun neresinde olursa olsun, zambak yağından faydalanılarak bu ağrıdan kolayca kurtulmak mümkündür. Özellikle diş ağrıları zambağın uzmanlık alanındadır. Diş ağrısı ve iltihapları giderici etkisi vardır.

Romatizma ve kas ağrılarını da azaltır. Kulak ağrısını geçirir. Bunun için ağrıyan kulağa bir damla zambak yağı damlatmak yeterlidir. Baş ağrısını geçirmek için içine sirke ve bal eklenebilir. El ve ayaklarda oluşan nasırları geçirmeye yardım eder. Bu etkiden faydalanmak isteyenler, bir miktar zambak yağını bir bez yardımıyla nasırlarına sürüp bu bölgeyi bir süre bezle kapalı tutabilir. Masaj yağı olarak da kullanılabilir.

SİNİR SIKIŞMASINI GEÇİRİR

Banyo esnasında ve banyo sonrasında kullanıldığında rahatlatıcı etki gösterir. Kurumuş tırnakların ve tırnak derilerinin yumuşamasını sağlar. Çatlamış dirsekleri yumuşatarak acımalarının ve ağrı önüne geçer. Ciltteki kaşınmanın, yangının ve rahatsızlık hissinin önler. Sivilce ve aknelerin oluşumunu engelleyici nitelikte etki gösterir. El bilekleri ve parmaklarda oluşan, ayaklarda meydana gelen sinir sıkışmalarını rahatlatır, gevşeme sağlar.

KENDİNİZ YAPABİLİRSİNİZ

Beyaz zambak yağını, evde kendi imkanlarınızla yapabilirsiniz. Bunun için, öncelikle 3 avuç dolusu zambak çok ince bir şekilde kıyılır. Daha sonra içi zeytinyağı dolu kavanozun içine konulur ve kavanozun ağzı kapatılır. Bu kavanoz, 2 hafta boyunca güneşte bekletilir. Daha sonra, kavanoz kaynar su içerisinde kaynatılır. Son olarak, kavanozun içerisindeki madde ince bir tülbent yardımıyla süzülür. Böylece zambak yağı elde edilmiş olur.

DOĞAL BOTOKS

İçerdiği maddeler sayesinde cildi gerginleştirir. Kırışıklıkları azaltır, kişiye genç görünüm kazandırır. Adeta botoks etkisine sahiptir. Özellikle bacaklarda görülen selülitlerden de bu yağ sayesinde kurtulmak mümkündür. Selülit oluşumunu engellediği gibi mevcut olanların da rahatsız edici portakal kabuğu görüntüsünün yok edilmesine yardımcı olur. İyi bir nemlendiricidir. Yüzü ve göz altlarını nemlendirir. Gözaltı torbalarının inmesine ve renklerinin normale dönmesini sağlar. Cilde parlaklık ve canlılık katarak ışıldamasını sağlar. Lekelerin, güneşin bıraktığı izlerin, hamilelik ve kilo alıp verme gibi durumların sebep olduğu çatlakların giderilmesine yardımcı olur.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ