Yulaf çimi kemikleri güçlendirir

İnsan vücudunda ilerleyen yaşla birlikte kemik erimesi, diyabet ve kolesterol başta olmak üzere birçok hastalık baş gösterir. Bitkisel tedavi uzmanları, 'süper besin' olarak adlandırdıkları gıdaları, orta yaş üzerindeki kişilerin düzenli olarak tüketmesi gerektiğini dile getiriyor. 'Yulaf çimi' de bunlardan biridir. Kurutularak kullanılması tavsiye edilen yulaf çimi, vücudumuzun en sağlıklı biçimde çalışması için gereksinim duyduğu esas aminoasitleri barındırır.

Romatizmaya çare olur

Yulaf çimi, birçok sağlık sorununa katkısının yanında iltihaplı eklem romatizması olan hastaları, için de çok önemli bir gıdadır. Bugün gluten bulunan besinlerin romatoid artriti tetiklediği düşünülmektedir. Yulaf çimi gerek glutensiz bir süper gıda olması, gerekse ağrı gidermesi nedeniyle yaşlılar için iyi bir doğal ilaç olabilir. Romatizma şikayeti olanlar, aynı zamanda sihitake mantarı, propolis ve zerdeçalla beraber yulaf çimini kullandığında olumlu sonuç elde eder. Yulaf çimi, diyabetlilerin tam da beslenme gereksinimlerine uygun bir gıdadır. Aynı yulaf ezmesinde olduğu gibi, yavaş sindirilir. Düşük glisemik endekse sahip bir gıda olup, tüketildiğinde sindirim sürecini yavaşlatan bir jel haline dönüşür ve yemek viskozitesini artırır. Tüm bu özelliği yulafın içeriğinde bulunan beta glukan isimli bir çözünür diyet lifi sağlamaktadır. Bu etkiler yardımıyla sindirim sisteminde şeker ve yağ emilimi azalır, olup hastalarda kan şekerinin yükselmesi ve düzensizliğinin önüne geçilebilir. Özellikle beta glukanlar immün sistemimiz için çok önemli antioksidanlardır.

Banyo suyuna katın

Ürtiker, isilik, güneş alerjisi, kaşıntı, döküntü ve tahriş gibi rahatsızlık veren durumlar için de yulaf çimi kurusu etkili bir yatıştırıcıdır. Alerjik sorunlarınız varsa, banyo suyuna 2 çorba kaşığı yulaf çimi kurusu ilave etmeniz halinde sorunlarınız azalacak ve tedavi sürecinize yardım olacaktır.

Saç ve tırnaklara faydalı

Yulaf kemik, cilt, saç ve tırnaklarımız için çok önemli mineralleri içerdiği gibi, gün içinde besinlerden aldığımız kalsiyum, magnezyum gibi birçok mineralin de sindirim sistemimizde emilimini artırmaktadır. Bu mineraller kemik sağlığımız için gerekli dir. Yulaf çiminin içeriğinde bulunan çinko cildi korur, kuvvetlendirir ve destekler. İçerdiği biotin (H vitamini), saç ve tırnak sağlığı için gerekli vitaminleri sağlar.