Yüksek kolesterol damarları tehdit eder

Kolesterolün vücuttaki tüm atardamarları etkileyebildiğini belirten Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Özellikle düzensiz beslenme, hareketsizlik ve stres gibi faktörlerle tetiklenen bu hastalık; koroner damarlarda, böbrek damarlarında, bağırsak damarlarında, şah damarlarında ve bacakların üst kısmındaki büyük damarlarda”ateroskleroz” adı da verilen damar sertliği gelişimini hızlandırmakta ve sonuç olarak ilgili sistemde sorunların ortaya çıkma sıklığını artırmaktadır. Koroner damarlardaki sorunlar kalp krizine ve şah damarlardaki sorunlar felçlere neden olabilmektedir. Bununla birlikte bağırsak damarlarının tıkanıklıklarında mide bağırsak sistemi sorunları, böbrek damarı tıkanıklıklarında böbrek yetmezliği ve bacaklardaki büyük damarların tıkanıklıklarında bacaklarda ağrı gibi sorunlar oluşabilmektedir” dedi. Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Baş dönmesi, göz kararması, bayılma, konuşma bozukluğu ve unutkanlık gibi şah damar hastalığı düşündürtecek bulgular önemlidir” diye konuştu.