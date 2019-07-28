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28 Temmuz 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 01:18:15

Yorgunluk gideren çay 

Yaz sıcaklarında kendinizi daha yorgun hissediyorsanız karahindiba, rezene, karanfil, tarçın ve zencefile, karabiber ekleyerek hazırlayacağınız çayı tüketin.

Karahindiba bitkisinin kökleri çok farklı şekillerde kullanılır. Ama en sık kullanımı, kökleri kavurduktan sonra çay olarak demlemektir. Karahindibanın faydaları arasında en başta gelen, sindirim sistemi üzerinde yarattığı olumlu etkidir. Karahindiba çayı sindirim sisteminin düzenlenmesine ve iştahın açılmasını sağlar. Sindirim sisteminde bulunan ve alınan gıdaların sindirilmesine yarayan bakterileri harekete geçirir ve daha kolay bir sindirim sağlar.

Aynı zamanda şişkinlik, gaz ve kabızlık gibi sindirimle ilgili diğer sorunları giderir. Sinirleri yatıştırarak depresyon, yorgunluk ve stres ile mücadeleye yardımcı olur. Karahindiba romatoid artrit için de etkili bir tedavi olarak kullanılır. Vücudun su tutma özelliklerini azaltarak etkili kilo kaybına yardımcı olur. Karahindiba çeşitli enfeksiyonları ve siğillerin tedavisini sağlar. 

KALBE DE FAYDALI 

Karahindiba kökü kalbin mevcut durumunu geliştirmeye yardımcı olur. Fazla tuz dışarı atıldığı için genel kalp sağlığı daha iyi bir duruma gelir ve kalp krizi riski azalır. Kandaki şeker seviyesini korumaya yardımcı olduğu gibi diyabetik atakların azalmasını sağlar ve kolesterolü düzenler.

Malzemeler: Bir su bardağı kavrulmuş karahindiba kökü,  rezene tohumları, karanfil, tarçın, kurutulmuş zencefil kökü, bir çay kaşığı karabiber Hazırlanışı: Tüm baharatları sıcak bir tavada 30-45 saniye kadar kızartın. Daha sonra kavrulmuş karahindiba kökünü üzerine ekleyin bir iki çevirdikten sonra ateşten alın. Bu karışımdan bir kaşık alarak bir su bardağı kaynamış suya ekleyin ve 5-10 dakika demlenmesini bekleyin.

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