Yorgunluk astımı tetikliyor
En sık rastlanan hastalıklardan biri olan astım düzenli tedavi edildiğinde yaşamı olumsuz etkileyen bir sorun olmaktan çıkıyor.
Prof. Dr. Ferah Ece “Astım ataklarla gelen kronik bir hastalık olduğu için onunla yaşamayı bilmek ve ilaçların düzenli kullanılması çok önemli. Çünkü astım kontrol altına alınmadığında hayatı kısıtlıyor. Yürümek, hareket etmek bile mümkün olmayabiliyor” diyor. Soğuk hava, mikrobik hastalıklar, aşırı yorgunluk ve psikolojik bozuklukların da astım şikayetlerini artırdığını dile getiren Ece, “Astım tedavisinde; belirtilerin kontrol altına alınması, kişilerin normal aktivitelerini sorunsuz yapabilmeleri hedeflenir” diye konuşuyor.
UNUTMAYIN
İlaçları doktor kontrolünde kullanın. Kontrollü egzersiz ve yürüyüş yapın. Sigaradan uzak durun. Hava kirliliği olan yaşam ortamlarından kaçının.
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