Yorgunluk astımı tetikliyor

Prof. Dr. Ferah Ece “Astım ataklarla gelen kronik bir hastalık olduğu için onunla yaşamayı bilmek ve ilaçların düzenli kullanılması çok önemli. Çünkü astım kontrol altına alınmadığında hayatı kısıtlıyor. Yürümek, hareket etmek bile mümkün olmayabiliyor” diyor. Soğuk hava, mikrobik hastalıklar, aşırı yorgunluk ve psikolojik bozuklukların da astım şikayetlerini artırdığını dile getiren Ece, “Astım tedavisinde; belirtilerin kontrol altına alınması, kişilerin normal aktivitelerini sorunsuz yapabilmeleri hedeflenir” diye konuşuyor.

UNUTMAYIN

İlaçları doktor kontrolünde kullanın. Kontrollü egzersiz ve yürüyüş yapın. Sigaradan uzak durun. Hava kirliliği olan yaşam ortamlarından kaçının.

