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05 Ocak 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 23:44:12

Yorgunluğun ilacı mutfakta

Soğuk kış günlerinde artan yorgunluk hissinden kurtulmanın yolu 'doğru beslenmekten' geçiyor.

Uzmanlar, süt ve süt ürünleri, yumurta, bakliyat ve et tüketmenin vücuda enerji verdiğini dile getiriyor.

Çoğunlukla önemsenmeyen, 'nasılsa geçer' diye düşünülen yorgunluğunuzun nedeni 'demir eksikliği' olabilir. Kurtulmanın yolu kırmızı et, süt ürünleri ve yumurta yemekten geçiyor. 

■ Demir eksikliği sürekli yorgunluğa sebep olduğu gibi birçok hastalığa da  davetiye çıkarıyor. Mesela kanser gibi... Demir eksikliğini önlemek vücudumuzun verdiği uyarı sinyallerini dikkate almaktan ve doktora başvurmaktan geçiyor. Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Sedat Işık, “Demir eksiklliği; hemoglobinin yaş ve cinsiyete göre kandaki hemoglobin miktarının erişkin erkeklerde 13g/dl, kadınlarda ise 12g/dl değerinin altında düşmesi durumudur. Çoğu zaman önemsenmeyen bu sorun tedavi edilmediği takdirde birçok ciddi hastalığa davetiye çıkarır” diyor. Uzm. Dr. Işık, demir eksikliğini gidermek için şu önerilerde bulunuyor:

 ■ Demir açısından zengin; kırmızı (dalak, karaciğer, yürek) ve beyaz et, süt ve süt ürünleri, yumurta, yağlı tohumlar (kaju, fındık, keten tohumu, ceviz, badem) baklagiller, koyu yapraklı sebzeler, kuru meyveler (üzüm, keçi boynuzu, kara dut) gibi besinlerden sık sık tüketilmelidir. 

■ Yeni doğan çocuklarda ilk 6 ay demirden zengin anne sütünün verilmesi bu anlamda oldukça önemlidir.

■ Bebeğe ek gıda verilmeden önce tek başına inek sütü verilmemelidir. İnek sütüne karşı oluşabilecek olası intölerans ile çocukta çeşitli reaksiyonlar sonucu gizli kanamalar olabilir. Bu da erken yaşta anemiye yol açabilir. 

■ Bitkisel kaynaklı ve biyo  yararlılığı düşük demirin emilimini artırmak için C vitamini içeren besinlerin (turunçgiller, yeşil bitkiler vs.) beslenme rutinine eklenmesi gerekmektedir.

 ■ Artmış demir eksikliğini normal seviyeye getirebilmek adına demir desteği ek olarak alınabilir. Bebeklerde ise demir destekli mamaların kullanımı sağlanmalıdır. 

■ Yemek sırasında kahve ve çay gibi kafeinli içeçekler tüketilmemelidir.

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