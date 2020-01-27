Yoğurdu evde yapın yeşil suyunu dökmeyin!

Türk mutfağında çok önemli bir yeri bulunan yoğurdu bebeklik döneminden itibaren her yaştan insan rahatlıkla tüketebiliyor. Dyt. Rumeysa Kalyenci, “Yoğurt, sütün laktik asit fermantasyonu sonucu elde edilmektedir. Süte göre laktoz oranı düşük olmakla beraber kalsiyum, protein ve kuru madde oranı yüksektir. Yoğurdun yeşil suyu kesinlikle dökülmemelidir. Zengin bir vitamin kaynağı olan bu su, çorbalara karıştırılabilir veya ayran gibi içilebilir. Ara öğünlerde ise nane, salatalık, birkaç kaşık yoğurt ve suyu cacık yapılarak tüketilebilir. Yoğurt suyunun süzülmesiyle bu suyun içerdiği yüksek miktardaki riboflavin de kaybedilir. Oysa riboflavin, büyüme, doku yenilenmesi ve enerji metabolizmasında görevlidir. Bir diğer önemli nokta ise, kolesterol hastaları yoğurdun kaymağını tüketmemeli ve az yağlı olan süt ve süt ürünlerini tercih etmelidir” diye uyardı. Dyt. Kalyenci, “Günlük beslenmenizde süt ve peynire hiç yer vermiyorsanız, günde 3-4 kâse yoğurt tüketmelisiniz. Yoğurdun ev yapımı olması önemlidir” diye ekledi.

Çocuğunuza da doğru miktarda yedirin

1-3 yaş grubu çocuklar için günde 4 porsiyon

4-6 yaş arası çocuklar için 3-4 porsiyon

7-9 ve üzeri yaş çocuklar için 3 porsiyon

10-18 yaş grubu çocuklarda 4 porsiyon az yağlı ve doğal yoğurt tüketilebilir.