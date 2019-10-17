Yılbaşından bu yana 7 bin 263 organ ve doku nakli yapıldı

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, organ bağışının nasıl gerçekleştiğini ve Türkiye'nin bu alandaki durumunu AA muhabirine anlattı.

Sağlıklı bir kişinin hayattayken rızası ile ancak böbrek ve karaciğerini bağışlayabildiğini belirten Kahveci, beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların ise yakınlarının rızası ile ihtiyaç sahiplerine böbrek, karaciğer, pankreas, kalp, kalp kapakları, kornea, yüz, el, kol ve bacaklarının bağışlanabileceğini ifade etti.

Beyin ölümü gerçekleşmiş kişinin tıbben, hukuken ve dinen ölü kabul edildiğini aktaran Kahveci, bu kişinin hayati fonksiyonlarını yitirdiğini ve kalbinin ancak solunum cihazı yardımıyla çalıştığını söyledi.

Kahveci, beyin ölümü gerçekleşmesinden bir süre sonra kalp ve diğer organların da işlevini kaybettiğini vurgulayarak bundan sonraki süreçte organ bağışı kararı ve cenaze defin işlemlerinin başlayacağını anlattı.

Yoğun bakımda çalışan hekim ve hemşirelerin organ bağış sürecinde önemli bir işlevi bulunduğunu belirten Kahveci, "Yoğun bakım çalışanları, kritik hastaların tedavi sürecinde ailelerle güçlü bir iletişim kurarsa, olası bir kayıp durumunda ailelerin organ bağışı kararı kolaylaşacaktır. Bu da organ nakliyle hayata dönmeyi bekleyen birçok hastaya yaşama tutunma fırsatı sağlayacaktır." dedi.

"Türkiye, organ bağışında dünyanın gerisinde"



Kahveci, Türkiye'nin organ bağışında dünyanın gerisinde olduğunu ifade ederek, bağış sayısının nakil talebini karşılamadığını kaydetti.

Yoğun bakımda hayatını kaybeden hastaların çok azının ailesinin organ bağışına izin verdiğine dikkati çeken Kahveci, "Sağlık Bakanlığının son verilerine göre sene başından bu yana toplamda 1815 beyin ölümü tespiti yapıldı. Bunlardan ancak 487'sinin ailesi yakınlarının organlarını bağışladı. Bu 487 donörden 1946 organ ve doku kullanıldı. Bizim beklentimiz bu sayının iki katına çıkması." dedi.

Eyüp Kahveci, güncel organ bağış ve nakil rakamlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yine Sağlık Bakanlığı verilerine göre yılın başından bugüne kadar 67 kalp, 24 akciğer, 2 bin 969 böbrek, 1379 karaciğer, 2 pankreas, 2 bin 822 kornea olmak üzere toplamda 7 bin 263 hastaya organ ve doku nakli gerçekleştirildi ve şu an itibarıyla 23 bin 33 hasta böbrek, 2 bin 300 hasta karaciğer, 1143 hasta kalp, 90 hasta akciğer, 290 hasta pankreas, 2 hasta ince bağırsak, 1726 hasta kornea nakli için sıra bekliyor. Toplamda 28 bin 584 hasta sırada."

Nakil sırası bekleyen hastalar için bağış sayısını artırmak gerektiğini vurgulayan Kahveci, "Türkiye'de 150'den fazla merkezde tüm organ, doku ve hücre nakilleri başarılı bir şekilde yapılıyor. Ancak yeterli organ temin etmek için daha fazla çabaya ihtiyaç var. Hem toplumsal farkındalığı artırmak hem de organ bağışı sürecinde çalışan sağlık profesyonellerinin mesleki gelişimini desteklemek gerekiyor." diye konuştu.

(AA)