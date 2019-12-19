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Yetişkinlerde kişi başı tuz tüketimi 10 grama kadar düştü Yetişkinlerde kişi başı tuz tüketimi 10 grama kadar düştü

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19 Aralık 2019 Perşembe 12:09:07 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 12:09:54

Yetişkinlerde kişi başı tuz tüketimi 10 grama kadar düştü

Türkiye'de yetişkinlerde kişi başı tüketilen tuz oranının, yaklaşık 10 yılda 18 gramdan 10 grama kadar düşürüldüğü bildirildi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaygın tüketilen turşuda kullanılan fazla tuzun kılcal damarları tahrip ettiğini, bunun da böbrek hastalıklarına sebebiyet verdiğini söyledi.

Turşu yapımında mümkün olduğunca az tuz kullanılması gerektiğini belirten Erk, bunun da kaya tuzu olmasını önerdi.

Türkiye genelinde diyalize giren hasta sayısının yaklaşık 62 bin olduğunu bildiren Erk, 22 bin civarında kişinin böbrek nakli için sırada beklediğini belirtti.

Geçen yıl sonu itibarıyla 3 bin 850 böbrek nakli yapıldığını anlatan Erk, "Bunun yüzde 22'si beyin ölümü sonrası kadavradan, yüzde 78'i ise akrabalardan bağışla yapıldı. Ülke olarak kadavradan nakli artırmamız lazım. Kadavradan bağış oranını yüzde 40'lara çıkarmamız lazım. Bu konuda din adamlarına da iş düşüyor." dedi.

Erk, ülkede hastalık aşamasında yaklaşık 3 milyon obez vatandaşın olduğuna değinerek, "Ne yazık ki bunun 1,8 milyonu 18 yaş altı çocuklar. Ama daha vahimi, her yıl yüzde 8 artış var. Bunun nedenlerinin başında ise çok fazla unlu mamul ve şekerli ürün tüketmemiz geliyor. Toplum olarak böyle tüketimlerden acil olarak vazgeçmeliyiz." diye konuştu.

Ülkede kişi başı tüketilen tuz oranı hakkında bilgi veren Erk, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 9-10 yıl önce ülkede kişi başı tüketilen tuz oranı yetişkinlerde 18 gramken, şu anda büyük başarı elde edilerek 10 grama kadar düşürüldü. Dünya Sağlık Örgütünün kriterlerine göre 6 grama düşmesi lazım. Vatandaşlara önerimiz, meyve ve sebze tüketimine daha ağırlık vermeleri. Halkımız özellikle dondurulmuş, işlenmiş, paketlenmiş ve endüstrileştirilmiş gıdalardan uzak dursun. Doğal beslenirsek daha sağlıklı oluruz."

Erk, şeker tüketimi noktasında da benzer tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

"Hedefimiz bütün Türkiye'yi taramak"

Timur Erk, Türk Böbrek Vakfının okullarda öğrenci ve öğretmenlere "obezite" ve "sağlıklı beslenme" konularında eğitim verdiğini de belirtti.

Şimdiye kadar 22 ilde il milli eğitim müdürlükleriyle imzaladıkları protokol çerçevesinde okullarda eğitimler düzenlediklerini bildiren Erk, şunları kaydetti:

"Ordu 23'üncü il. Bu noktada hedefimiz bütün Türkiye'yi taramak. Birkaç sene içinde bu projemizi bitirmek istiyoruz. Gittiğimiz illerde yaptığımız çalışmalarla 7-12 yaş grubu çocuklara ve öğretmenlerine obezitenin zararlarından bahsederek, onları tuz ve benzeri zararlı maddelerden korumak amacıyla birtakım eğitimler veriyoruz. Şu anda 1 milyon öğrenciye ulaşmış durumdayız. Hedef obez 1,8 milyona bir an önce ulaşmak."

Öğrencilerin kendisine "Böbrek Dede" diye hitap ettiğini anlatan Erk, okullarda "Böbreklerimiz ve Biz", "Böbrek Dede ile Sağlıklı Beslen, Formda Kal, Eğlenceli Yaşa", "Şeker ve Tuz; Azı Karar Çocuğu Zarar" adlı kitapçıklarla eğitim çalışması yürüttüklerini sözlerine ekledi.

(AA)

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