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12 Ekim 2019 Cumartesi 16:56:56 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 16:57:33

Yeşilay'dan sigara bağımlılarına psikososyal destek

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin (YEDAM) alkol ve madde bağımlılığının yanında sigarayı bırakmak isteyenlere de hizmet vereceğini bildirdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir otelde düzenlenen "Yeşilay Danışma Merkezleri Kongresi"ne katılan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada 3 gün sürecek kongrede bu merkezlerin verdiği hizmetler, yenilikçi modüller ve bağımlılıkla mücadelenin konuşulacağını ifade etti. 

Yeşilay Danışma Merkezlerinde verilen alkol, madde ve kumar bağımlılığı danışmanlık modüllerine ek olarak sigara ve teknoloji bağımlılığı alanında danışmanlık modülleri başlatıldığını dile getiren Öztürk, 33 şehirde 36 merkezde binlerce bağımlıya ücretsiz psikososyal destek hizmeti verildiğini söyledi.

"Türkiye için yeni bir model"

Yeşilay'ın 5 ana bağımlılık türüyle mücadele ettiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Bugün YEDAM toplantımızda bir şeyi de ilan etmiş oluyoruz. Bizim ilk kuruluş amacımız alkol bağımlılığı, alkolden sonra tütün, uyuşturucu madde, kumar ve de en son teknoloji bağımlılığı. YEDAM sadece alkol ve madde bağımlılığı ile ilgilenmeyecek. Bundan sonra sigarayı bırakmak isteyenleri de çağırıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın sigarayı bırakma hattı, sigara bırakmayla ilgili merkezleri var, oraya gidecekler ama bize de gelecekler. Biz de bu süreçte psikososyal destek vereceğiz. Bırakmanın adımlarını öğreteceğiz."

Danışma merkezine başvuranlara psikoterapi, grup ve aile terapisi gibi geniş bir yelpazede yardımcı olduklarını aktaran Öztürk, "Bu, Türkiye için yeni bir model çünkü Türkiye'de madde ve alkol bağımlılığı konusunda Sağlık Bakanlığımızın hastanelerinde, AMATEM ve ÇAMATEM'ler var. Önemli görev üstleniyorlar ancak tıbbi tedavisi tamamlanan bireylerin sosyal hayata kazandırılmaları, tekrar alkol ve maddeye başlamamaları için önemli bir psikososyal desteğe ihtiyaçları oluyor." dedi.

(AA)

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