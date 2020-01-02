Yeşil çay karaciğerin de dostu

Detoks görevi yapar. Vücudun toksinlerden arınmasını sağlarken bağışıklık sistemini de güçlendirir. Ancak bazı beslenme alışkanlıkları ve sağlıksız yaşam şekli karaciğer yağlanmasına yol açmaktadır. Dengeli beslenmeyle karaciğer yağlanmasının önlenebileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, “Karaciğer yağlanmasının önüne geçmek için beslenme tarzına dikkat etmek önemlidir. Dengeli beslenmeyle karaciğer yağlanmasını geri çevirmek de mümkündür. Bu noktada kırmızı etten uzak durup sebze, meyve ve tahılların ön planda olduğu bir beslenme modeli geliştirmek gerekmektedir. Özellikle yeşil çay ve Türk kahvesi, karaciğer yağlanmasını geri çevirmekte önemli rol oynuyor. Bunların yanında avokado, brokoli, sarımsak gibi yiyecekleri karaciğer yağlanması olan kişilerin sıklıkla tüketmesi faydalı olacaktır” diyor.