Yemeklerin suyuna sarımsak atın

Burun akıntısı, hapşırık, öksürük, halsizlik, baş ve kas ağrıları… Hemen hepimiz şu günlerde grip, nezle, bronşit ve sinüzit gibi üst solunum yollarının yol açtığı bu tür sorunlardan sıkça yakınıyoruz. Hele bir de bağışıklık sistemimiz zayıfsa bu hastalıklar bizi yorgan döşek yatırabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan bağışıklığı güçlendirmek için bol miktarda sarımsak tüketmeyi öneriyor. Özcan, sarımsağın antibakteriyel özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı koruduğunu belirtiyor. Sarımsağı genellikle yemeklerimize kavurarak ekliyoruz. Ancak antioksidan özelliğinden daha fazla yarar sağlamak için sarımsağı kavurmak yerine doğrudan bütün olarak pişmekte olan yemeğin suyuna katmanızda fayda var.

HAFTADA 2-3 KEZ KURUBAKLAGİL

Bağırsaklarımızda ortalama 100 trilyon faydalı bakteri ve mantar bulunuyor. Bağırsaklarımızın vücut savunma sisteminin de ne kadar önemli olduğunu bu sayılardan anlayabiliriz. Dolayısıyla bağırsağımızda ne kadar fazla iyi bakteri varsa o kadar güçlü bir bağışıklığımız var demektir. Bağırsak floranızın yapısının daha sağlıklı olması için probiyotik desteği alabilirsiniz. Bunun yanı sıra yüksek lifli gıdalarla beslenmek gerekiyor. Kış aylarının vazgeçilmezi kuru baklagillerin lif oranı yüksektir. Bu nedenle haftada 2-3 kez sofranızda nohut, kuru fasulye, mercimek, kuru börülce gibi kuru baklagillere mutlaka yer verin.

YETERLİ PROTEİN TÜKETİN

Vücudunuz soğuk havalara karşı kendi ısısını koruyabilmek için daha fazla karbonhidrat ağırlıklı besinlere ihtiyaç duyabiliyor. Ancak sadece karbonhidratla beslenmek ve yetersiz protein alımı sonucunda vücudunuzun direnci düşebiliyor. Bu yüzden şekerli, yağlı ve hamurlu besinlerden az sıklıkta ve az porsiyonlarda yemeye dikkat edin. Proteinden zengin kırmızı et, balık, hindi ve kuru baklagillere haftada 4 gün öğünlerinizde mutlaka yer verin.