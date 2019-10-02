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02 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 21:03:08

Yemeklere katın astımdan kurtulun

Baharat olarak kullanılan şeytantersi, astım hastalarının şikayetlerini azaltıyor, soğuk algınlığını önlüyor. Bronşit ve öksürüğü kısa sürede geçiriyor.

Roma İmparatorluğu döneminde, solunum sıkıntılarından tutun da histeriye kadar pek çok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan şeytantersi bugünlerde, hala modern bitkisel tedavilerde histeriyi, sinir sistemi problemlerini, bronşiti, astımı ve öksürüğü tedavi etmek için kullanılıyor. Latince adı Ferula assa-foetida olan bu bitki, dilimize şeytantersi olarak çevrilmiştir. Tarih boyunca  antispazmodik yani spazm çözücü, gaz giderici, balgam sökücü, laksatif ve yatıştırıcı etkileri sebebiyle kullanılmıştır. Bitkisel tedavi uzmanları, “Bu baharat, rezene ailesindendir. Geleneksel olarak taşlarla ezilerek kullanılır. Hint mutfağında sıkça Masala ve diğer baharat karışımlarına eklenerek kullanılan bu baharat, pişirildiğinde pırasa veya soğan benzeri bir kokuya sahiptir” diyor.  

BALGAM SÖKTÜRÜCÜ 

Bir solunum uyarıcı ve balgam sökücü olması nedeniyle hem balgam atımında hem de göğüs tıkanmasında oldukça etkilidir. Geleneksel tıpta astım, öksürük ve bronşit için sıklıkla kullanılmıştır. İçeriğindeki yağ ciğerlerden geçerken kullanılır ve bu da onu astım ve diğer akciğer sıkıntıları için ideal hale getirir. Doğal bir kan incelticidir ve kan basıncının düşürülmesinde etkili olmasını sağlar. Kanı inceltmesi sayesinde kan akışı hızlanır ve toplam basınç düşer, ayrıca pıhtılaşma da azalır. Bilim adamları içerisindeki bazı maddeleri ayrıştırarak kardiyovasküler faydalar elde edebilmişlerdir. 

KAN ŞEKERİNİ DENGELER 

Rahatsız bağırsak sendromunun genellikle ciddi semptomları mevcuttur ve bu semptomlar arasında şunlar bulunmaktadır: İshal, kabızlık, bağırsak gazları, bulantılar, kramplar, bağırsak ağrıları, güçlü bağırsak hareketleri, mukus atımı ve dışkıdaki sindirilmemiş besinler. Şeytantersi bu rahatsızlıklara karşı homeopatik tedavilerde ciddi bir etki göstermektedir. Yapılan araştırmalarda, şeytantersinin kan şekeri düzeyini normal tutmakta hayli etkili olduğu görülmüştür. Bunun sebebinin içerisindeki fenolik asit, ferulik asit, tanen ve özütten kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bitkinin gaz azaltıcı bir etkisinin olması hem bağırsak hem de mide gazı gibi problemlerde etkili olmasını sağlar.

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