YDUS başvuruları başladı

2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) başvuruları alınmaya başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar, 22 Aralık'ta yapılacak 2019-YDUS için başvurularını 11 Kasım'a kadar yapabilecek.

Duyuruda, sınava başvuracak adayların ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-YDUS Başvuru Kılavuzu'nu incelemeleri gerektiği belirtildi.

(AA)