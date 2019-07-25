Yaz nezlesinin doğal ilaçları

Virüs kaynaklı yaz nezlesine, sanılandan çok daha sık rastlanılır. Nezle veya gribe neden olan 200’ün üzerindeki virüs türünden, rinovirüs gibileri yaz aylarında daha aktif hale gelir. Belirtileri grip ve soğuk algınlığıyla benzerlik gösterir. Yaz nezlesinin şiddetinin daha az olması ve daha kısa sürmesi beklenir ancak yazın tadını kaçıracak vakalar da söz konusu olabilir.

HAPŞIRMAYI KESER



Antibiyotikler yaz nezlesinde işe yaramaz. Nedeni alerjik rinit ise antihistaminik ilaçlar kullanılır. Kortikosteroit burun spreyleri önerilebilir. Hapşırmayı azaltacaktır. Öksürük baskılayıcı ilaç kullanılabilir. Vücut ağrıları ve ateş için ibuprofen veya asetominofen etken maddeli ilaçlar kullanılabilir. Boğazınız tahriş olduysa tuzlu suyla gargara yaparak yumuşatabilirsiniz. Bitkisel tedaviye başlamadan önce de hastalığın grip mi nezle mi olduğundan emin olunmalıdır.



GRİPLE KARIŞTIRMAYIN

Bunun için nezleyle grip arasındaki farklara dikkat edilmelidir. Grip belirtileri titreme, yüksek ateş, kaslarda meydana gelen ağrı, boğazda ve ağız içinde kuruluk, öksürük, baş ağrısı ve yataktan kalkılamayacak derecede bitkinlik ve halsizliktir. Grip olanlarda aşırı uyku isteği olur. Bazı hastalarda kusma meydana gelebilir. Çoğu zaman 7-10 gün devam eden bir hastalıktır. Nezle belirtileri ise gripten biraz daha farklıdır ve yataklı istirahate genellikle lüzum duyulmaz. Nezlenin en kötü belirtileri 2-3 gün sürer. Bu belirtiler baş ağrısı, hafif ateş, sık sık aksırma ve burun akması şeklindedir.

LAHANA

5 dakika kadar kaynatılan lahana yapraklarının suyundan günde 2-3 bardak içilir.

IHLAMUR

Toz haline getirilmiş ıhlamurdan günde 3-5 kere, 1-4 bardak kadar içilir.

TARÇIN

Bir bardak kaynar suyun içine bir çay kaşığı tarçın ilave edilir ve 10 dakika demlenmesi için beklenir (suyu kaynatmaya devam etmeyin, kaynamış suyun içine tarçın atıp bekletin). Bu tarçın küründen günde 2-3 bardak içilmelidir.

AYRIKOTU

Bir bardak kadar suyun içine 4 gram ayrık kökü atılır ve bu kökler 10 dakika kaynatılır. Nezlenin bitkisel tedavisi için bu kürden günde 2-3 bardak içilmelidir.

BAĞIŞIKLIK ÇORBASI

Bir parça tavuk (göğüs kısmı) eti

Bir paket karnabahar (300 gr)

Yarım demet ıspanak/ pazı (300 gr)

Bir orta boy kereviz/ yer elması

Bir büyük boy havuç (100 gr)

2 diş sarımsak

2 çay kaşığı toz zerdeçal

Toz karabiber

Limon suyu

Bir litre su