Yaz nezlesinin doğal ilaçları
Salgın haline gelen 'yaz nezlesi'nden doğal yollarla kurtulmak mümkün. Bitkisel çaylar ya da sebze suları, rahat bir nefes almanızı sağlayacak.
Virüs kaynaklı yaz nezlesine, sanılandan çok daha sık rastlanılır. Nezle veya gribe neden olan 200’ün üzerindeki virüs türünden, rinovirüs gibileri yaz aylarında daha aktif hale gelir. Belirtileri grip ve soğuk algınlığıyla benzerlik gösterir. Yaz nezlesinin şiddetinin daha az olması ve daha kısa sürmesi beklenir ancak yazın tadını kaçıracak vakalar da söz konusu olabilir.
HAPŞIRMAYI KESER
Antibiyotikler yaz nezlesinde işe yaramaz. Nedeni alerjik rinit ise antihistaminik ilaçlar kullanılır. Kortikosteroit burun spreyleri önerilebilir. Hapşırmayı azaltacaktır. Öksürük baskılayıcı ilaç kullanılabilir. Vücut ağrıları ve ateş için ibuprofen veya asetominofen etken maddeli ilaçlar kullanılabilir. Boğazınız tahriş olduysa tuzlu suyla gargara yaparak yumuşatabilirsiniz. Bitkisel tedaviye başlamadan önce de hastalığın grip mi nezle mi olduğundan emin olunmalıdır.
GRİPLE KARIŞTIRMAYIN
Bunun için nezleyle grip arasındaki farklara dikkat edilmelidir. Grip belirtileri titreme, yüksek ateş, kaslarda meydana gelen ağrı, boğazda ve ağız içinde kuruluk, öksürük, baş ağrısı ve yataktan kalkılamayacak derecede bitkinlik ve halsizliktir. Grip olanlarda aşırı uyku isteği olur. Bazı hastalarda kusma meydana gelebilir. Çoğu zaman 7-10 gün devam eden bir hastalıktır. Nezle belirtileri ise gripten biraz daha farklıdır ve yataklı istirahate genellikle lüzum duyulmaz. Nezlenin en kötü belirtileri 2-3 gün sürer. Bu belirtiler baş ağrısı, hafif ateş, sık sık aksırma ve burun akması şeklindedir.
LAHANA
5 dakika kadar kaynatılan lahana yapraklarının suyundan günde 2-3 bardak içilir.
IHLAMUR
Toz haline getirilmiş ıhlamurdan günde 3-5 kere, 1-4 bardak kadar içilir.
TARÇIN
Bir bardak kaynar suyun içine bir çay kaşığı tarçın ilave edilir ve 10 dakika demlenmesi için beklenir (suyu kaynatmaya devam etmeyin, kaynamış suyun içine tarçın atıp bekletin). Bu tarçın küründen günde 2-3 bardak içilmelidir.
AYRIKOTU
Bir bardak kadar suyun içine 4 gram ayrık kökü atılır ve bu kökler 10 dakika kaynatılır. Nezlenin bitkisel tedavisi için bu kürden günde 2-3 bardak içilmelidir.
BAĞIŞIKLIK ÇORBASI
Bir parça tavuk (göğüs kısmı) eti
Bir paket karnabahar (300 gr)
Yarım demet ıspanak/ pazı (300 gr)
Bir orta boy kereviz/ yer elması
Bir büyük boy havuç (100 gr)
2 diş sarımsak
2 çay kaşığı toz zerdeçal
Toz karabiber
Limon suyu
Bir litre su
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT