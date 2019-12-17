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17 Aralık 2019 Salı 14:39:54 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 14:40:42

Yaşadıkları kabus 14 saat sonra mutluluğa dönüştü

Manisa'da, yediği mantar nedeniyle karaciğer fonksiyonları çalışmayan 8 yaşındaki Esmanur Kıldıroğlu, bilinci kapalı halde getirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde annesinden alınan doku sayesinde sağlığına kavuştu.

Manisa'da, mantar zehirlenmesi nedeniyle karaciğer fonksiyonlarını kaybeden 8 yaşındaki Esmanur Kıldıroğlu, annesinden alınan doku sayesinde 14 saat içerisinde iyileşti.

Akhisar ilçesinde yaşayan Kıldıroğlu, yaklaşık 2 hafta önce babaannesinin evinde yediği mantardan zehirlendi. Akhisar Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Kıldıroğlu, bir gün sonra fenalaştı.

Ailesi tarafından götürüldüğü Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesinde yoğun bakım ünitesine alınan küçük kızın mantar zehirlenmesine bağlı karaciğerin fonksiyonlarını yitirdiği ve acil nakil olması gerektiği belirtildi.

Doktorların verdiği bu bilgi üzerine üzüntüye kapılan ancak ümidini yitirmeyen 27 yaşındaki anne Hatice Dirik, karaciğer dokusunu kızına verme kararı aldı. Testlerin uyumlu çıkması üzerine operasyon gerçekleştirildi.

EÜ Organ Nakli Bölümü Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Murat Zeytunlu, Doç. Dr. Ömer Ünalp, Doç. Dr. Alper Uğuz ve Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orkan Ergün tarafından Esmanur'a, annesinden alınan karaciğer dokusu nakledildi.

Hastaneye getirildikten sonra 14 saat içerisinde nakil yapılan Esmanur ile kızına karaciğer dokusunu veren anne, taburcu olacakları günü bekliyor.

"Bir dakika bile düşünmedim"

Anne Hatice Dirik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının mantardan zehirlendiğini öğrendiğinde çok korktuğunu söyledi.

Doktorların "Kızınızın acil olarak karaciğer nakli olması gerekiyor." dediğini anlatan Dirik, şöyle konuştu:

"Çok üzülmüştüm ancak ümidimi hiç kaybetmedim. Bu süreçte sadece kızıma uygun karaciğer bulunmazsa diye korktum. Hemen gönüllü oldum. Testlerde karaciğer dokum uyumlu çıkınca bir dakika bile düşünmeden ameliyata girdim. Kendime gelince doktorlara ilk olarak Esmanur'un sağlık durumunu sordum. Kızımın karaciğerinin yeniden çalışmaya başladığını öğrenince dakikalarca mutluluk gözyaşlarını döktüm. Kızımın bu kadar kısa sürede sağlığına kavuşacağını beklemiyordum."

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür eden Dirik, doğada bulunan mantarlara dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Hastaneye geldikten 14 saat sonra operasyon tamamlandı"

Prof. Dr. Orkan Ergün de özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında mantar zehirlenmelerinin çok görüldüğünü vurguladı.

Hastanın, mantar zehirlenmesi nedeniyle karaciğer fonksiyonlarını kaybettiğini anlatan Ergün, "Esmanur, hastaneye geldikten 14 saat sonra nakil operasyonu da tamamlanmış oldu. Bize geldiğinde bilinci kapalıydı ve nakilden başka çaremiz de yoktu. Anne hızlıca karar verip testler de olumlu çıkınca nakil işlemine başladık. Esmanur'un karaciğer fonksiyonları normala döndü. Bundan sonra hayatına kaldığı yerden devam edecek." şeklinde konuştu.

(AA)

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