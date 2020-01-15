Vücut ısısını artıran besinler

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sebahattin Karahan, kendimizi soğuk havanın etkisinden nasıl koruyacağımızı anlattı, “Kış aylarında ısınmak için aşırı meyve tüketmek yerine acı biber yiyin, yemeğinize karabiber serpin, çayınıza ya da suyunuza karanfil koyun. Şeker de enerji verir ancak basit şekerler yerine, kompleks şekerli gıdalardan tatlı patates, havuç, kabak ve lahana tüketilmeli” dedi. Dr. Karahan, “Herkesin bildiği gibi şekerli gıdalar vücut ısımızı yükseltir çünkü şeker iyi bir enerji kaynağıdır. Ancak şekerli gıdaların fazla tüketilmesi, kan şekerinde ani yükselmelere, çabuk acıkmalara, sürekli yeme isteğini artırarak aşırı kilolara da sebep olabilir. Bu nedenle basit şekerler yerine kompleks şekerli gıdalar (kabak, tatlı patates, havuç, lahana), tarçın, zencefil, zerdeçal, karabiber, acı biber, yeşil çay tüketerek hem vücut ısımızı kilo almadan yükseltebilir hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz” dedi.

MEYVENİN FAZLASI ZARARLI

Meyvelerin vücudumuzun su, vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamasının yanı sıra antioksidan özellikleri ile de kalp damar hastalıklarından, kanserden korunmada, zengin lif içeriği ile de sindirim sistemine ciddi faydaları var. Kadınlarda 2 porsiyon, erkeklerde 3 porsiyon meyvenin ara öğünlerde yenilmesi, ideal bir tüketim olur. Fakat meyvelerin de fazla yenmesi zararlıdır çünkü meyvelerden aldığımız fazla miktarda şeker (fruktoz) karaciğer yağlanmasına, insülin direncine ve kilo alımına sebep olur. Meyvelerin de ölçülü tüketilmesinde fayda vardır.