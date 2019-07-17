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17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:39:27 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:54:21

Varisli hastalara öneriler

Kalp Damar Cerrahı Bardakçı, "Varisli hastalara, saunaya girmek, yaz aylarında aşırı güneşlenmek gibi aktiviteden uzak durmalarını ve bacaklarına soğuk suyla masaj yapmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Haşmet Bardakçı, "Varisli hastalara, saunaya girmek, yaz aylarında aşırı güneşlenmek gibi sıcağın etkili olduğu her türlü aktiviteden uzak durmalarını ve mümkünse bacaklarına soğuk suyla masaj yapmalarını tavsiye ediyorum." dedi. 

Bardakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada varis sorunu yaşayan hastalara çeşitli önerilerde bulundu.

Varisin yalnızca estetik bir problem olmadığını belirten Bardakçı, bacaktaki ağrıların yanı sıra yorgunluk, şişlik, sürekli huzursuzluk hissi gibi kronik bir yaşam kalitesi bozukluğuna sebep olduğunu söyledi.

Bardakçı, varisin ilerlemeden önce birçok kolay tedaviyle çözülebildiğini ancak geç fark edildiğinde bu tedavilerin atlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bacaktaki ağrının artmasını veya dıştan görünen varislerin ortaya çıkmasını beklememek lazım. Eğer kişinin bacaklarında sürekli bir dolgunluk ve kum torbaları bağlıymış hissi varsa, sabah uyandığında yorgunluk hissinin bacaklarda devam etmesi veya ağrı ya da şişme varsa mutlaka varis kontrol edilmelidir. Genel semptomlar bunlar. Bir de bacaklarda küçük kırmızı damarcıklar oluşmaya başlamışsa o zaman da erkenden doktora gitmekte fayda var."

Varislerin her aşamada estetik bir şekilde tedavi edebileceğini vurgulayan Bardakçı, yüzeyel varis türlerinin tedavisine ilişkin, "köpük", "radyo frekans" yöntemlerinin uygulandığını dile getirdi.

Bardakçı, iç kısımdaki varislere de lazer yöntemi uyguladıklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden iç kısımdaki kaçakta damarı sökerek tedavi yapılıyordu ancak yaklaşık 10-15 yıldır ben, sökme şeklinde tedavi yapmıyorum. Halk arasında 'lazer' diye bilinen sistemle diz üstünden küçük bir iğneyle girip bütün varisli damarı içeriden kapatıyorum. Dolayısıyla hasta aynı gün taburcu olabiliyor ve varislerinden kurtulmuş oluyor. Yani artık dikişsiz, ağrısız, narkoz gerektirmeyen pek çok yöntemle tedavileri yapabiliyoruz."

"Yaza bırakmadan tedavilerin gerçekleştirilmesini tavsiye ediyoruz"

Lazer yöntemi için genelde serin havaların tercih edilmesi, hastaların tedaviden sonra ise kısa süre varis çorabı giymesi gerektiğini dile getiren Bardakçı, "Sıcak havada varis çorabı giymek istemeyen hastalar var ama zaten hastalar bunu çok kısa süreli giyiyor. Bazen birkaç gün bile yeterli olabiliyor. Dolayısıyla sıcağın oluşturduğu problem ortadan kalkıyor." diye konuştu.

Bardakça, yüzeyel damarların ağrılarını ortadan kaldırmak için yapılan köpük tedavileri esnasında ise hastalar güneşe maruz kalmadan birkaç hafta önce uygulamayı durdurduklarını kaydetti.

Uygulama durdurulmadığı takdirde tedavi edilen yerlerde iz kalabileceğine dikkati çeken Bardakçı, "Yazın böyle bir risk var. O yüzden biz, yaz aylarına bırakmadan tedavilerin gerçekleştirilmesini tavsiye ediyoruz. Ancak yaz aylarına kalmış tedaviler de imkansız değil. Koruyucu faktörler ve önlemlerle bu tedaviler yapılabilir." dedi.

Sıcağın varis riskini artırdığına değinen Bardakçı, sıcak havanın etkisiyle bütün yüzeyel damarlarda genişleme olduğu bilgisini verdi.

Bardakçı, damarlar genişledikçe varis şikayetlerinin de arttığını anlatarak, "Varisli hastalara, saunaya girmek, yaz aylarında aşırı güneşlenmek gibi sıcağın etkili olduğu her türlü aktiviteden uzak durmalarını ve mümkünse bacaklarına soğuk suyla masaj yapmalarını tavsiye ediyorum tabii en doğrusu uzman bir hekimin kontrolü altında olmak varsa da varislerin tedavi edilmesidir." şeklinde konuştu.

AA

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