Uzmanlardan 'Küçük boy ıspanak alın' önerisi

  • Bist 100
    100380
  • Dolar
    5,7322
  • Euro
    6,3833
  • Altın
    277,1660
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Albayrak: 'Real Madrid’i İstanbul’da elimizden kaçırmıştık, kazanacağız' Albayrak: 'Real Madrid’i İstanbul’da elimizden kaçırmıştık, kazanacağız'
"Ispanağı sık sık ısıtarak yemeyin" "Ispanağı sık sık ısıtarak yemeyin"
ABD ordusundan itiraf: Bu alanda rakiplerimize göre çok geride kaldık ABD ordusundan itiraf: Bu alanda rakiplerimize göre çok geride kaldık
FETÖ'nün Sivas ''il ablası'' Ankara'da yakalandı FETÖ'nün Sivas ''il ablası'' Ankara'da yakalandı
Galatasaray'ın Real Madrid maçı kafilesi belli oldu Galatasaray'ın Real Madrid maçı kafilesi belli oldu
Atatürk'ün hayatı: Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullar hangileri? Atatürk'ün hayatı: Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullar hangileri?
ABD'nin iklim sözleşmesi kararına Japonya’dan tepki ABD'nin iklim sözleşmesi kararına Japonya’dan tepki
Kuzey Kore'den ABD'nin terör raporuna tepki Kuzey Kore'den ABD'nin terör raporuna tepki
Dikkat! Tüketiciye önemli uyarı: Palamut yerine tombik satıyorlar Dikkat! Tüketiciye önemli uyarı: Palamut yerine tombik satıyorlar
Dünyanın en tehlikeli körfezinde Yunan bandıralı bir gemideki 4 denizci kaçırıldı Dünyanın en tehlikeli körfezinde Yunan bandıralı bir gemideki 4 denizci kaçırıldı
Yaşlı adama cami çıkışı kiracısı saldırdı! Yaşlı adama cami çıkışı kiracısı saldırdı!
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü: En güzel 10 Kasım resimleri haberimizde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü: En güzel 10 Kasım resimleri haberimizde
Galatasaray'ın Real Madrid galibiyeti 1'e 15 veriyor Galatasaray'ın Real Madrid galibiyeti 1'e 15 veriyor
Denizde ceset bulundu Denizde ceset bulundu
Brent petrolün varili 62,30 dolar Brent petrolün varili 62,30 dolar
Ankara'da ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Ankara'da ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fenerbahçe'ye Allahyar teklifi: 'Bize geri gönderin' Fenerbahçe'ye Allahyar teklifi: 'Bize geri gönderin'
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Muvazzaf Subay sonuçları açıklandı: Pertem Muvazzaf Subay sonuçları sorgulama ekranı Muvazzaf Subay sonuçları açıklandı: Pertem Muvazzaf Subay sonuçları sorgulama ekranı
İngiliz basınından Çağlar Söyüncü'ye büyük övgü İngiliz basınından Çağlar Söyüncü'ye büyük övgü
Premier League ekibinden Vida'ya 10 milyon Euro'luk teklif Premier League ekibinden Vida'ya 10 milyon Euro'luk teklif
Sosyal medyada kiralık diploma! Sosyal medyada kiralık diploma!
Fas basını Belhanda'nın Ocak ayında ayrılacağını duyurdu Fas basını Belhanda'nın Ocak ayında ayrılacağını duyurdu
Bolivya'da muhalifler hayatı felç etmeyi amaçlıyor Bolivya'da muhalifler hayatı felç etmeyi amaçlıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Kasım 2019 Salı 08:55:13 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 08:55:58

Uzmanlardan 'Küçük boy ıspanak alın' önerisi

NKÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deveci, "Ispanak alırken olabildiğince küçük, bir kuzu kulağını geçmeyecek, açık renkte olanlar tercih etmeli." dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Deveci, büyük boydaki ıspanaklarda ilaçlama oranının fazla olduğunu belirterek, vatandaşlara küçük boy ıspanakları tercih etmeleri önerisinde bulundu.

Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul ve Tekirdağ'da meydana gelen gıda zehirlenmesi şüphelerinin tedirginlik yarattığını ancak korkulacak bir durum olmadığını söyledi. 

Zehirlenmelerin yabancı otlardan kaynaklı olabileceğini aktaran Deveci, "Ispanaklar arasında bulunan ve ıspanağa çok benzeyen bir ottan kaynaklandığını düşünüyorum. Büyük ihtimal aynı yerden gönderilmiş. Bu ot dul avrat otu olarak biliniyor. Ispanağa çok benziyor. Zehirlenme şüphesinin bundan kaynaklandığını düşünüyorum." diye konuştu.

Vatandaşların telaşa kapılmaması gerektiğini ve korkulacak bir durum olmadığını bildiren Deveci, sebze alırken daha titiz olunması gerektiğini ifade etti.

Ispanak tercih ederken küçük boyda olanların alınması gerektiğini dile getiren Deveci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ispanak alırken olabildiğince küçük, bir kuzu kulağını geçmeyecek, açık renkte olanlar tercih etmeli. Ispanak ne kadar büyük ve gelişmiş ise o ıspanağa atılan ilaç miktarı o kadar fazladır. Vatandaşlar olabildiğince gösterişsiz olanı, küçük olanı tercih etsinler. Çünkü boyut olarak büyük olanlarda hormon oluyor. Aşırı gübreleme yapılan büyük boydaki sebzeleri tercih etmemekte fayda var."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ