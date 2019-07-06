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06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:31:30 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:38:43

Uzmanından öneriler: Çikolata tüketiminde nelere dikkat etmeliyiz?

Çikolatanın tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, beyaz çikolatanın şeker ve yağdan oluştuğunu; aslında çikolata olmadığını belirterek, "Kakao oranı yüksek olduğundan bitter çikolatayı öneriyoruz. Çikolata, kanserden koruyor, damar sağlığını güçlendiriyor ve tansiyon kontrolünü sağlıyor" dedi.

7'den 70´e her yaştan insanın severek tükettiği çikolata, sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor. Çikolatanın faydalı olmasında ise tüketilen miktar önem taşıyor. 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü nedeniyle çikolata ve sağlık ilişkisine değinen Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Altuntaş, çikolatanın tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekti.

"PİLAV, MAKARNA VE EKMEK YERİNE ÇİKOLATA YİYEBİLİRSİNİZ"

Çikolatanın karbonhidrat ve yağ açısından zengin bir besin olduğunu hatırlatan Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, "Karbonhidrat ve yağ tüketimini dengelemek adına çikolatayı dengeli tüketmek gerekiyor. Örneğin; çikolata yemek istediğiniz zaman tükettiğiniz meyve miktarını azaltabilirsiniz. Karbonhidrat oranı yüksek pilav, makarna ve ekmekten keserek çikolata tüketebilirsiniz. Dengeyi sağladığınız sürece çikolata elbette beslenmede yer alabilir" diye konuştu.

GÜNDE YALNIZCA 2 KARE ÇİKOLATA

Çikolatanın tüketim miktarına dikkat çeken Diyetisyen Altuntaş, "Günlük 20 ila 50 gram arasında yani 2 kareyi geçmeyecek şekilde çikolata tüketebilirsiniz. Bu, yaşa ve herhangi bir hastalığınızın olup olmadığına göre değişir. Yaşlara göre çikolata tercihi üzerine yapılan araştırma, 20-25 yaş arasındaki kişilerin sütlü ve beyaz çikolataları tercih ettiğini gösteriyor. Aynı araştırma, 25 ile 40 yaş arasındaki kişilerin ise bitter çikolataları tercih ettiğini ortaya koyuyor. O nedenle bizim için en tehlikeli yaş grubu 25 yaş altı. Çünkü o yaş arasında tüketilen çikolata miktarı çocukluk dönemi olduğu için biraz fazla. Çikolata, doğru miktarda tüketilirse antioksidan kapasitesi çok yüksek. Hatta diş çürüklerine değil, onların önlenmesine yardımcı oluyor. Ama belli miktardan fazla tükettiğimizde şeker oranını artıracağı ve ağızdaki bakteri miktarını artıracağından çürüklere neden olur" ifadelerini kullandı.

HANGİ ÇİKOLATA DAHA SAĞLIKLI?

Sağlık açısından en faydalı çikolatanın bitter çikolata olduğunun altını çizen Diyetisyen Altuntaş, şu uyarılarda bulundu:

"Bitter çikolatanın kakao oranı yüksek. Kakaonun içerisindeki fenolik bileşenler sağlık açısından destekleyici. Bunlar vücuda destek sağlayan bileşenler. Çikolata kanserden koruma, damar sağlığını güçlendirme, tansiyon kontrolünü sağlama ile dikkat çekiyor. Hatta düzenli aralıklarla bitter çikolata tüketilmesi Tip 2 diyabetlilerde şeker ve kilo kontrolüne fayda sağlıyor. İkinci sırada ise sütlü çikolatalar var. Sütlü çikolataların da tüketilme oranı, içindeki kakao miktarına göre değişiyor. Burada etiket okumak önem taşıyor. Bu çikolatalar fındıklı ya da fıstıklı tüketilebilir. Buna lezzetine göre karar verebilirsiniz. Önemli olan şey bu çikolataların içerisindeki yağ oranı. Bazı çikolatalarda palm, bazılarında ise kakao yağı kullanılıyor. Bizim önerdiğimiz kakao yağı kullanılarak yapılan çikolataların tüketilmesi. Beyaz çikolata ise bir çikolata değil. Çikolata olabilmesi için içinde belli miktarda kakao olması gerekir. Beyaz çikolata, sadece yağ ve şekerden oluşuyor. `Beyaz çikolata mı sütlü çikolata mı´ dersek. Cevabımız `sütlü çikolata´ olacaktır. Bitter ve sütlü çikolata arasında kalınırsa bitter çikolata tercih edilmelidir."

UZMANINDAN SAĞLIKLI İÇECEK TARİFİ

Şeker ya da kalp hastalığı olan kişilerin çikolata tüketimini sınırlandırması gerektiğini anlatan Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, sağlıklı bir içecek tarifi verdi:

"Ciddi oranda şeker dengesizlikleri yaşanıyorsa çikolata tüketilmesini önermiyoruz. Ama şeker kontrollü gidiyorsa aylık ortalamamız normallerde ise günde 2 kare kadar tüketilebilir. Bu konuda sağlıklı bir tarif verebiliriz. Bir bardak yağsız sütün içine bir top kakaolu dondurmayı atıp üzerine bir tatlı kaşığı kakao ekliyoruz. Yarım avuç çileği içine doğruyoruz. Bunları mikserden geçirdikten sonra içine hindistan cevizi atıp tüketebilirsiniz."

DHA

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