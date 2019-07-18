Uzmanından önemli tavsiye: Alzheimer ve bunama riskine karşı bu gıdaları tüketin

  • Bist 100
    100396
  • Dolar
    5,7076
  • Euro
    6,4206
  • Altın
    259,9090
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son dakika... Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye isterse Su-35 sevkiyatı yapmaya hazırız Son dakika... Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye isterse Su-35 sevkiyatı yapmaya hazırız
Ücretsiz hastane otoparkı için para isteyen 7 şüpheliye gözaltı Ücretsiz hastane otoparkı için para isteyen 7 şüpheliye gözaltı
ABD'deki FETÖ Şebekesi: Selahattin Karakuş, Murat Hokka, Mehmet Kılıç ABD'deki FETÖ Şebekesi: Selahattin Karakuş, Murat Hokka, Mehmet Kılıç
Malezyalı kadın futbolcu sıra dışı tarzıyla ilgi görüyor Malezyalı kadın futbolcu sıra dışı tarzıyla ilgi görüyor
Diego Costa'nın maaş talebi Fenerbahçe’nin gözünü korkuttu Diego Costa'nın maaş talebi Fenerbahçe’nin gözünü korkuttu
Suudi Arabistan'dan flaş karar: Şş yerleri namaz vakti de açık olabilecek Suudi Arabistan'dan flaş karar: Şş yerleri namaz vakti de açık olabilecek
IKBY Meclisi Erbil'deki saldırının soruşturulması için komisyon kurdu IKBY Meclisi Erbil'deki saldırının soruşturulması için komisyon kurdu
Hindistan'daki selde ölü sayısı artmaya devam ediyor Hindistan'daki selde ölü sayısı artmaya devam ediyor
Bakan Çavuşuoğlu, Alman mevkidaşıyla telefonda görüştü Bakan Çavuşuoğlu, Alman mevkidaşıyla telefonda görüştü
Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında, nereli? Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında, nereli?
Anayasa Mahkemesinden fazla vergilendirmede hak ihlali kararı Anayasa Mahkemesinden fazla vergilendirmede hak ihlali kararı
Trezeguet Sampdoria'ya transfer oluyor Trezeguet Sampdoria'ya transfer oluyor
Kartlı ödemeler yılın ilk yarısında 455 milyar liraya ulaştı Kartlı ödemeler yılın ilk yarısında 455 milyar liraya ulaştı
Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Ölü ve yaralılar var
Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket kuran üçüncü ülke Türkiye, Özbekistan’da en çok şirket kuran üçüncü ülke
AVM'lerdeki markalar ortak alan giderlerinde şeffaflık istiyor AVM'lerdeki markalar ortak alan giderlerinde şeffaflık istiyor
Kars yaylalarında 'çeçil peyniri' hazırlığı Kars yaylalarında 'çeçil peyniri' hazırlığı
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün: Eldeki konutlar 2-3 senede rahatlıkla çözülebilir Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün: Eldeki konutlar 2-3 senede rahatlıkla çözülebilir
Savunma ve havacılık, yatırımcısına ilk yarıda kazandırdı Savunma ve havacılık, yatırımcısına ilk yarıda kazandırdı
Afganistan'da Taliban, büyük değere sahip lapis taşı madenini ele geçirdi Afganistan'da Taliban, büyük değere sahip lapis taşı madenini ele geçirdi
Turizmde Avrupa pazarında çift haneli büyüme Turizmde Avrupa pazarında çift haneli büyüme
Kars'ta 17 kişinin yaralandığı arazi kavgasına karışan 10 kişi gözaltına alındı Kars'ta 17 kişinin yaralandığı arazi kavgasına karışan 10 kişi gözaltına alındı
Prof. Dr. Ziyadin Çakır: İstanbul için çok büyük deprem düşünmüyorum Prof. Dr. Ziyadin Çakır: İstanbul için çok büyük deprem düşünmüyorum
25. dönem POMEM başvuruları ne zaman? Polis Akademisi 2019 şartları neler? 25. dönem POMEM başvuruları ne zaman? Polis Akademisi 2019 şartları neler?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:27:48 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:30:38

Uzmanından önemli tavsiye: Alzheimer ve bunama riskine karşı bu gıdaları tüketin

Sağlıklı beslenme sadece yaşam kalitenizi değil beyin sağlığınızı da koruyor. Op. Dr. Başak, Alzheimer ve bunama riskine karşı folik asit desteği için fasulye, bezelye, ıspanak, şalgam, limon ve portakal gibi gıdaların tüketilebileceğini, adaçayının ise hafızayı geliştiren önemli bir E vitamini kaynağı olduğunu söyledi.

Toplumların öncelikli hedefleri artık sağlıklı yaşlanma ile birlikte beyin sağlığını da korumak. Bilim dünyası da insan sağlığını tehdit eden türlü çevresel faktörlere karşın çalışmalarını sürdürüyor. İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Op. Dr. Ahmet Tulgar Başak günümüzde sağlımızı en çok etkileyen sorunların başında çevresel faktörlerin yer aldığını söyledi. Op. Dr. Başak, “Oksidatif strese yol açan UV ışınları, radyasyon, sigara, stres, paketli ürünler, tarım ilaçları gibi çevresel faktörler ise başta geliyor. Sadece beyin sağlığını değil, genel vücut sağlığımızı da değiştiren ve pek çoğu yaşlanma ile ilişkili sayısız hastalık oksidatif stresin etkisiyle karşımıza çıkıyor” dedi.

YİYECEKLER BEYİN BAĞLANTILARINI DÜZENLİYOR

Tükettiğimiz besinlerin kısa/uzun dönem bilişsel ve duygusal davranışlarımızı değiştirdiğini ve beynin bağlantılarını düzenlediklerine ilişkin kanıtların arttığına dikkat çeken Op. Dr. Başak, “Her yaş grubu ve dönemine özgü beslenme ihtiyaçlarımız farklılık gösterse de kanıtların yol gösterdiği ölçüde, beyin sağlığımızı korumaya yönelik beslenmede nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmemiz önemlidir. Beslenmede kalori kısıtlaması, başta Alzheimer ve Parkinson olmak üzere, özellikle yaşla artan nörodejeneratif hastalıklara karşı koruyucu etkiye sahiptir. Beslenmedeki yağ miktarı ve bu yağın içeriği sağlıklı yaşlanmada oldukça önemlidir. Genel olarak doymuş yağ, trans yağ, kolesterol tüketiminin olumsuz, doymamış yağ asitleri ve omega-3 tüketiminin olumlu etki ettiği saptanmıştır” diye konuştu.

“ANNE ADAYLARI İÇİN FOLİK ASİT ÖNEMLİ”

Op. Dr. Başak sözlerine şöyle devam etti:

“Beyin gelişimi anne karnında başladığı için anne adaylarının özellikle folik asit içeriği yüksek olacak şekilde düzenli beslenmesi önem taşımaktadır. Alzheimer ve bunama riskine karşı yetişkinlerde de dikkat edilmesi gereken folik asit desteği için fasulye, bezelye, ıspanak, şalgam, limon ve portakal gibi gıdalar tüketilmelidir. B vitamini içeren muz, kuru baklagiller, et, balık, yağsız süt, yoğurt ve yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi önemlidir. Hafıza ve zeka gelişimi bakımından B vitamini önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda B vitamini yeni hücreler üretilmesine ve var olan hücrelerin yapısının korunmasına yardımcı olmaktadır. Beyin fonksiyonlarının daha düzgün çalışması, hafızayı güçlendirerek daha hızlı düşünebilmek için omega 3 bakımından zengin balıklar (ton balığı, somon, uskumru, ringa, alabalık ve sardunya) belirli aralıklarla mutlaka tüketilmelidir.”

MUTLULUĞUN SIRRI ÜZÜMDE SAKLI

Beyinde yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan gerilemeyi yavaşlatmak için beslenme önerilerinde bulunan Op. Dr. Başak, “E vitamini bakımından zengin ceviz, fındık, kaju, yer fıstığı, ay çekirdeği, susam, keten tohumu tüketilmeli. Dopamin (mutluluk hormonu) salgılanmasını sağlayan üzüm problem çözme yeteneğini artırırken, yüksek oranda antioksidan içeren çilek, yaban mersini gibi meyveler ile domates, havuç gibi sebzeler belleği geliştirerek beyni koruyor. Domates, Alzheimer hastalığında hücre hasarıyla savaşan likopen içerir. Kabak çekirdeği bellek ve düşünme becerilerini zenginleştiren çinko içerir. Bilişsel işlevi artıran brokoli, K vitamini sağlar. Kuruyemişler ve adaçayı hafızayı geliştiren harika bir E vitamini kaynağıdır. Sonuç olarak dengeli, içeriği zengin ve her besin öğesini barındıran bir beslenme rejiminin anne adaylığı dönemden itibaren benimsendiği bir yaşam tarzı önerilmektedir. Yaşam boyu sağlık ancak dengeli ve düzenli bir beslenme, sürekli uygulanan bir egzersiz programı ile mümkündür. Yaşamımızın her evresinde beslenmemizi önemsemeli, diyet içeriğimizin sağlıklı bir yaşamın en önemli anahtarı olduğunu hatırlamalıyız” diye konuştu.

DHA

Son dakika... Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu
Son dakika. Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında!
Van'da HDP'li belediyenin 8 kişiyi işten çıkarmasına büyük tepki
Berna Laçin'in tweetine halk çok öfkelendi: Hangi ülkede yaşıyorsunuz?
Terör örgütü PKK'nın Irak'taki işgalci politikasına büyük darbe
Baba oğul omuz omuza vatan nöbetinde
Emekliye Ağustos’ta ikramiye! Emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Fikret Orman'dan flaş açıklama: Burak Yılmaz ve Arda Turan...
Müjdeyi verdiler! Büyük indirim yolda...
Genç kızın otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay
"Suriye’de YPG veya PYD diye bir şey yok, sadece PKK var"
Düzce'de sağanak sonrası heyelan! 10 kişi böyle kurtarıldı
Kulisleri sallayan iddia! "Dünyaca ünlü yıldız 48 saat içerisinde G.Saray'a gelir"
Türkiye bu skandalı konuşmuştu! İstenen ceza belli oldu
Flaş iddia! ABD o ülkeye yüzlerce asker gönderecek
Geçtiğimiz günlerde boşanmışlardı... Özcan Deniz ve Feyza Aktan barıştı
NATO'dan flaş açıklama: Türkiye, S-400'lerden çok daha fazlası
Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ABD'ye 600 milyon dolara mal oldu
5 milyon emekli intibak bekliyor 
Hande Doğandemir o görüntüye 50 bin lira istiyor!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ