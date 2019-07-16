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16 Temmuz 2019 Salı 12:14:03 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 12:16:40

Uzman uyardı! Birçok kişi tatilde yakalanıyor

Yazın havadaki ozon miktarının artması nedeniyle kendini gösteren ve insanları tatilde yakalayabilen yaz gribine karşı uyaran uzmanlar burun akıntısı, ses kısıklığı, terleme hatta ateşle ortaya çıkan yaz gribini, klimanın doğru kullanılmamasının da tetikleyebileceğine dikkat çekti.

 Yaz gribinin, sonbahar ve kış mevsiminde görülenden farklı olarak, saman nezlesine benzer şekilde ve havadaki parçacıklara karşı gelişen bir çeşit alerji şeklinde ortaya çıktığını söyleyen Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Op. Dr. Oğuz Yılmaz, havadaki alerjik reaksiyona sebep olabilen faktörlerin kişinin vücut direncinin düşmesi, klima tozları, plajlar ve toplu yaşanılan yerlerde zaman geçirilmesine bağlı olarak yazın da grip tipi virüs enfeksiyona yol açabileceği bilgisini paylaştı.

"KIŞIN KULLANILAN İLAÇLAR, YAZ GRİBİ İÇİN UYGUN DEĞİL"

Grip ile benzer belirtiler gösterse de hastalığın sebep olduğu organizmaların gribe göre çok farklı olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Oğuz Yılmaz, öncelikle bu hastalığın kişiden kişiye bulaşmayacağının altını çizdi. Yılmaz, hastalık mikrobunun su tesisatlarında, soğutma kulelerinde ve havalandırma sistemlerinde çoğalarak yayıldığını belirterek " Bu cihazların içinden geçen su zerreciklerinin solunması veya istem dışı nefes yollarına kaçması ile kendini gösterir. Günler içinde kişi yavaş yavaş hastalanmaya başlar. Yaz gribinde, kış gribi ve soğuk algınlığında kullanılan ya da çevreden tavsiye edilen ilaçlar kesinlikle kullanılmamalı, mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır." dedi.

Op. Dr. Oğuz Yılmaz, yaz gribinden korunmanın yollarını şöyle sıraladı: "Dengeli beslenin, diğer hava kirliliğine neden olan etkenlerden uzak durarak kısmen korunun, bu dönemde diyet yapmayın, bol su ve sıvı tüketin, çok soğuk/buzlu su vb. içecekler tüketmeyin, meyve ve sebze ağırlıklı beslenin, uyku ve istirahate dikkat edin, güneş etkisinde fazla kalmayın, vücut direncini artırmak için spor yapmayı ihmal etmeyin, şikayetler arttığı takdirde zaman kaybetmeden bir uzmana başvurun."

"KLİMAYI ARA ARA KAPATIN, SONRA TEKRAR AÇIN"

Yazın klima kullanımı genel olarak minimum düzeyde olması gerektiğini de hatırlatan Op. Dr. Oğuz Yılmaz, ancak klima kullanılması gerekiyorsa, klimanın sık sık kapatılması bir süre bekledikten sonra tekrar açılması, hafif ama kesintisiz birkaç saat çalıştırılması, sıcaklık ayarının çok düşürülmemesi, ideal serinliği elde edecek şekilde kurulması, bakımlarının düzenli olarak yaptırılması ve filtrelerinin zamanında yenilenmesi çok önemlidir. Uyunacak olan odanın pencere yoluyla havalandırılması, klima ile serinletilmesinden daha sağlıklı olacağını kaydetti.

"ŞİKAYETLER CİDDİYE ALINMALI"

Ateşle seyreden bu tip yaz gribi veya enfeksiyonlarının belirtilerinin, bazen sessizce oluşan ve her zaman klasik şekilde görülemeyen zatürre (pnömoni), bronşit ve diğer virüs enfeksiyonları ile karıştırılabileceği bilgisini paylaşan Op. Dr. Oğuz Yılmaz, bu nedenle yaz mevsimindeki ishal vak'alarının altında herhangi bir bakteri veya amip gibi bir etken olup olmadığını, diğer ateşli soğuk algınlığı gibi durumlarda da başka bir virüs veya enfeksiyonun varlığının bulunup bulunmadığı ayırıcı tanı yönünden araştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.  

İHA

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