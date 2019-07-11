Uzman önerdi: Çok su içmeyen bol meyve sebze tüketsin

Konferans için kente gelen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle birkaç mevsimin bir arada yaşandığını söyledi.

Son günlerde artan hava sıcaklıklarına dikkati çeken Öztürk, sıcaklıkların birçok hastalığı da tetiklediğini ifade etti.

Az su içenin mutlaka bol meyve ve sebze tüketmesi gerektiğinin altını çizen Öztürk, "Sabah sıcak, öğlen yağmur, akşam ise serin oluyor, bazen de tam tersi olabiliyor. Özellikle son günlerdeki hava sıcaklıklarında artışa karşı daha fazla dikkatli olmalıyız. Biz en önemlisi her bireyin 2,5 litre su tüketmesini öneriyoruz. Eğer yeterince su tüketilmiyor ise sıcaklara karşı taze meyve ve sebzeler tüketilmeli. Çünkü meyveler hem sıvı kaybını gideriyor hem de birçok vitamini insan vücuduna sağlıyor." dedi.

Hava sıcaklıklarının artması yüzünden toplu taşıma araçları veya özel taşıtlarda soğutucular ile klimaların devreye sokulduğunu anımsatan Öztürk, bu durumun insan vücudundaki organları olumsuz yönde etkilediğine dikkati çekti.

İnsan vücudunun ani hava değişikliğine maruz kalmaması gerektiğini ifade eden Öztürk, "Sıcağın bir diğer etkisi de sıvı kaybı oluyor. Ona yönelik önlemler almak gerekiyor. İshal hastalıkları yaz aylarında artmakta. Yediğimiz içtiğimiz her şeye dikkat etmeliyiz. Meyveleri yıkamadan kesinlikle yememeliyiz. Mevsimine göre bireysel önlemler önem taşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişim raporlarını takip etmek de çok önemli. Yola çıkacaklar bunlara bakmalılar. " diye konuştu.

AA