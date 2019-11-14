Uykusuzluğun çaresi kediotu 

Araştırmalar, keditotunun uykuya dalmak için gereken süreyi azalttığını ve uyku kalitesini artırdığını gösteriyor. Birçok reçeteli uyku ilacının aksine, kediotunun daha az yan etkisi vardır. Kediotu kökü zihin ve beden için tam bir sakinleştiricidir. Bunun yanı sıra kalp sağlığını iyileştiren, daha düşük kan basıncına yardımcı olan özeliklerini de duymak şaşırtıcı gelmez. Kediotu kökünü stres ve kaygı yönetimi için etkili kılan aktif bileşenler, aynı zamanda vücudun kan basıncını düzenlemesine de yardımcı olabilir. Yüksek tansiyon, felç ve kalp krizi ihtimalini artırır. Kediotu kökü takviyeleri doğal olarak kan basıncını düşürmenize ve kalp sağlığı üzerinde doğrudan olumlu etkisi olan sağlıklı bir seviyede tutmanıza yardımcı olabilir. Kaygıları azaltarak, uyku süresi ve kalitesini artırarak, kediotu kökü günlük stres yönetiminde önemli ölçüde yardımcı olabilir. Kronik stres endişelendirir, ancak endişe daha fazla stresli hissetmenize neden olabilir. Kediotu, GABA düzeylerini iyileştirerek zihin ve bedenin rahatlamasını kolaylaştırır. Gevşeme, stresin antitezi olduğun için kediotu kökü, yaşam kalitenizi yükseltmek için mükemmel bir doğal kaynaktır.