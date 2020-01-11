Uyku apnesi beyni etkiler
Uykuda solunum durması olarak tanımlanan uyku apnesi, yetersiz ya da dengesiz uykuya yol açarak günlük yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Ancak uyku apnesi başta kalp olmak üzere beyin damarlarında bozulma ve diyabete varabilen daha ağır sağlık sorunlarına da neden olabiliyor.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Servet Kayhan, uykuda nefes duraksamasının en az 10 saniye sürmesi ve bir saatte ortalama 5 tekrardan fazla yaşanması durumunda uyku apnesinden söz edilebileceğini belirtiyor. Solunum duraksaması saatte 30’dan fazla ise bu durum çok ağır uyku apnesi olarak sınıflandırılıyor ve çok daha hayati sorunlara yol açabiliyor. Doç. Dr. Kayhan, uyku apnesi tanısı konulan kişilerin uyku sırasında burun maskesi veya ağız-burun maskesiyle hava yollarına sürekli pozitif basınçlı hava veren cihazlar kullanmaları gerektiğini söylüyor.
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