Uyku apnesi beyni etkiler

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Servet Kayhan, uykuda nefes duraksamasının en az 10 saniye sürmesi ve bir saatte ortalama 5 tekrardan fazla yaşanması durumunda uyku apnesinden söz edilebileceğini belirtiyor. Solunum duraksaması saatte 30’dan fazla ise bu durum çok ağır uyku apnesi olarak sınıflandırılıyor ve çok daha hayati sorunlara yol açabiliyor. Doç. Dr. Kayhan, uyku apnesi tanısı konulan kişilerin uyku sırasında burun maskesi veya ağız-burun maskesiyle hava yollarına sürekli pozitif basınçlı hava veren cihazlar kullanmaları gerektiğini söylüyor.